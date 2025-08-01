Челябинская «ДСК-Урал» будет возводить дамбу на реке Миасс за 552 млн рублей

Управление капитального строительства Челябинска подписало контракт на строительство защитных дамб на левом берегу реки Миасс с ООО «Дорожно-строительная компания — Урал» («ДСК-Урал», Челябинск). Найти подрядчика удалось с пятого раза. Сведения о госконтракте размещены на портале госзакупок 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«ДСК-Урал» стала единственным участником электронного аукциона, объявленного 9 июля. На предыдущие торги в августе и октябре 2024 года, а также в июне этого года никто не заявлялся. В результате единственный участник был признан победителем. Контракт с ним заключен по начальной цене — 552 млн руб.

Подрядчик должен выполнить первый и второй этапы (всего их пять) по строительству защитных сооружений на реке Миасс — на участках от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а также от Энгельса до улицы Косарева. Общая протяженность дамбы составит 842,5 м. Она предназначена для защиты берега реки Миасс от затопления во время паводка. Срок исполнения контракта — до 31 августа 2026 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Дорожно-строительная компания — Урал» было зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Совладельцами компании являются Валерий Бузуев, у которого 65% уставного капитала, и Денис Пачулия — 35%. Последний также руководит организацией. В 2024 году выручка компании составила 389,7 млн руб., чистая прибыль — 40,2 млн.

С момента создания «ДСК-Урал» получила 25 госконтрактов на ремонт дорог в Челябинске и области на общую сумму почти 600 млн руб. Основной заказчик — комитет дорожного хозяйства регионального центра.