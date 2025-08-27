Мэрия Челябинска заключила второй контракт с «ДСК—Урал» на строительство дамбы

Управление капитального строительства администрации Челябинска заключило второй контракт с ООО «Дорожно-строительная компания—Урал» («ДСК—Урал») на 227 млн руб. для строительства дамбы на левом берегу реки Миасс. Компания стала единственным участником и победителем аукциона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы по строительству дамбы пройдут на участке от улицы Северо-Крымской до Косарева, вдоль Университетской набережной. Общая протяженность защитных сооружений составит 900 м. Согласно техзаданию, помимо дамбы, подрядчику необходимо благоустроить прилегающую территорию. Ему нужно озеленить откосы, создать смотровые площадки, обустроить пешеходные аллеи. Срок выполнения контракта — до 15 декабря 2026 года.

Ранее ООО «ДСК—Урал» также стало победителем аукциона на выполнение двух этапов работ, предусматривающих строительство дамбы на участках от улицы Косарева до Свердловского проспекта. Администрация Челябинска заключила с компанией контракт на сумму 552,3 млн руб. Протяженность дамбы составит 842,5 м. Работы необходимо закончить до 31 августа 2026 года.