Биржевой настрой

В 2025 году сибирский малый и средний бизнес занял на бирже вдвое больше, чем в 2024-м, и на 22% больше, чем в наиболее успешном для рынка высокодоходных облигаций (ВДО) 2023-м. Тенденция продолжилась и в 2026-м: за без малого четыре месяца этот долговой инструмент позволил сибирским эмитентам привлечь 3,95 млрд руб. — в три раза больше, чем за то же время год назад. Притоку инвестиций с фондового рынка не помешали ни серия дефолтов, ни высокая ключевая ставка.

Больше прежнего

По данным Московской биржи, в 2025 году на фондовый рынок вышли 13 сибирских эмитентов из сегмента МСБ, которые выпустили облигации на общую сумму 4,4 млрд руб. Это в 2,2 раза больше, чем в 2024 году, и на 22% превышает показатель 2023-го, ставшего рекордным для российского рынка ВДО. Тогда в стране было выпущено таких бумаг на 106 млрд руб., в Сибири — на 3,6 млрд руб.

Высокодоходные облигации — долговые бумаги компаний с кредитным рейтингом от BBB и ниже. Потенциальная доходность ВДО значительно превышает доходность сопоставимых по сроку облигаций федерального займа — на 5 п. п. и более. Как правило, ВДО выпускают малые и средние предприятия. Объем займов редко превышает 1 млрд руб., а срок обращения бумаг — пять лет.

Двукратный рост рынка ВДО в прошлом году эксперты склонны объяснять выжидательной стратегией бизнеса в 2024-м. Тогда преобладало мнение, что ключевая ставка Банка России в 16% — пиковое значение и скоро начнется снижение. Но этого не произошло: к началу 2025 года «ключ» достиг 21%. «Регулятор одновременно закрутил гайки и для банков: предписал им создавать значительно большие резервы на возможные потери по кредитам. В итоге выдавать займы стало для банков невыгодно и рискованно. И здесь компании нашли обходной путь — биржевые облигации»,— объясняет руководитель отдела по работе с инвесторами и связям с общественностью АО «ИК Юнисервис Капитал» Артем Иванов.

В результате эмитентам — прежде всего тем, кто испытывал острую потребность в рефинансировании задолженности — пришлось выходить на биржу по ставкам, которые сложились в условиях проводимого ЦБ курса на охлаждение экономики.

«Иного способа получить средства не только на развитие, но и на текущее поддержание деятельности у многих из них уже не было»,— констатирует эксперт «Ассоциации владельцев облигаций» (АВО) Андрей Титаев.

По мере снижения ключевой ставки — с июня 2025 года — рынок ВДО становился все более интересным для МСБ. Если 2024 год пополнился тремя дебютантами из Сибири, то 2025-й — пятью. «В текущей экономической ситуации облигации не утратили актуальности. Если в большинстве случаев банковское кредитование предполагает наличие залогового имущества, то для бондов оно не требуется. Кроме того, облигационный заем — достаточно гибкий инструмент, позволяющий регулировать долговую нагрузку за счет частичных досрочных погашений и оферт»,— говорит директор по финансам ООО «Сибирское стекло» Екатерина Нестеренко.

Динамичный прирост размещений продолжился и в 2026 году. С начала года рынок ВДО увеличился на семь выпусков от шести сибирских эмитентов общим объемом 3,95 млрд руб. Для сравнения: с января по апрель 2025-го на биржу вышли пять игроков, заняв 1,35 млрд руб.

Всего в обращении сегодня находятся 50 выпусков биржевых облигаций 26 сибирских эмитентов на общую сумму 12,7 млрд руб. Как и в прошлые годы, преобладающее большинство заемщиков имеют новосибирскую прописку. Эксперты это связывают как с размером мегаполиса и отраслевой диверсификацией, так и с тем, что в этом городе были основаны знаковые для российского фондового рынка компании — «Брокеркредитсервис» (БКС) и «Юнисервис Капитал».

«В Новосибирске есть БКС. Крупнейшая частная брокерская компания сохраняет именно там часть головных подразделений. Соответственно, есть биржевая инфраструктура, есть более высокая, чем у соседей, инвестиционная культура»,— заключает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Споткнулись о ставку

Интерес сибиряков к привлечению инвестиций на бирже, кажется, не поколебали даже дефолты. В 2025 году сразу три сибирских эмитента не смогли исполнить обязательства перед владельцами облигаций. Сеть кондитерских «Кузина» и производитель бытовой химии «Чистая планета» допустили дефолты по выпускам на 70 млн и 100 млн руб. соответственно, поставщик нефтепродуктов ТК «НафтаТранс Плюс» — по пяти займам на 1,23 млрд руб.

Сибирский бизнес стабильно пополняет ряды тех, кто переоценил свои возможности. В 2024 году таким оказался производитель сыров, масла и спредов «Фабрика Фаворит» (два выпуска, 110 млн руб.), в 2023 году — агрохолдинг Goldman Group: УК «Голдман Групп» (один выпуск, 1 млрд руб.), ТД «Мясничий» (один выпуск, 35 млн руб.), «Объединение АгроЭлита» (один выпуск, 175 млн руб.), «ИС Петролеум» (один выпуск, 126 млн руб.). Но наибольшие потери инвесторы понесли в 2022 году, когда обувной ритейлер с новосибирскими корнями OR Group допустил дефолты сразу по девяти облигационным выпускам на 5,4 млрд руб.

«Дефолты сибирских эмитентов значимы для рынка ввиду как большого количества, так и объема публичного долга — OR Group и Goldman Group. Но если посмотреть на вопрос в разрезе регионов, получится, что соотношение выпусков к дефолтам сибирских эмитентов ВДО не сильно превышает среднерегиональные значения»,— констатирует исполнительный директор по рынкам долгового капитала финансового ателье GrottBjorn Роман Ефимов. Это мнение разделяет и Андрей Хохрин из ИК «Иволга Капитал»:

«В 2025 году в целом число дефолтов ВДО увеличилось в пять-шесть раз по сравнению с 2024-м. Так что, как и во многом другом, сибирские эмитенты попросту в тренде».

По оценке Артема Иванова, основная причина дефолтов, случившихся на рынке ВДО за последние четыре года, — жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Бизнес, не имеющий какой-либо поддержки (холдинга, региональных властей или госсубсидий), не выдерживает давления высокой ключевой ставки.

«Каждый дефолтный кейс — уникален, а причинами всегда является совокупность факторов. Об эмитентах Goldman Group рассуждать не берусь: там уже возбуждено уголовное дело в отношении бенефициара. А вот относительно "Фабрики Фаворит" и "Кузины" — там, помимо ставок, очевидны проблемы в управленческих решениях»,— считает Артем Иванов. «Что там получится взыскать в пользу инвесторов? Скорее всего, ничего значительного»,— считает представитель «ИК Юнисервис Капитал». По его оценке, банкротство с высокой долей вероятности ожидает и ТК «НафтаТранс Плюс», в отсутствие иных вариантов решения. «Чистая планета» пробует договориться с инвесторами о реструктуризации долга.

«Если у компании получится пройти по этому краю, не свалившись в банкротство, — это будет событие, которое можно назвать чудом»,— считает эксперт.

Попытки реструктуризации долга путем голосования на общем собрании владельцев облигаций, как правило, проваливаются из-за невыгодности предлагаемых эмитентом условий и пассивности держателей дефолтных облигаций. «Столкнувшийся с проблемами в обслуживании займа эмитент зачастую продолжает деятельность от другого юрлица, уйдя в дефолт по облигационному долгу»,— отмечает Андрей Титаев из АВО.

Публичность в придачу

Как подчеркивает Артем Иванов («ИК Юнисервис Капитал»), ВДО как долговой инструмент применимы для любого бизнеса независимо от отраслевой принадлежности. «Как правило, это растущие компании, которые привлекают инвестиции для пополнения оборотных средств, модернизации оборудования, расширения производства или увеличения объемов закупа сырья/товара, да даже для финансирования сделок M&A»,— говорит он. Андрей Титаев (АВО) в свою очередь указывает на отрасли, где бизнес особенно рискует, выпуская облигации: «Это сегменты потребительской розницы со снижающимся спросом или оптовая торговля b2b, где возникают кассовые разрывы, связанные с массовыми задержками оплаты по произведенным поставкам, что регулярно наблюдается со стороны крупного бизнеса в период действия высокой ключевой ставки. Аналогичный фактор риска применим и к мелким производствам, и к исполнителям услуг b2c, сильно зависящим от заказчиков из крупного бизнеса».

На рынок ВДО в первую очередь приходят компании, которые рефинансируют текущие займы, а также игроки, чья маржинальность позволяет обслуживать долг по текущим ставкам, заключает Роман Ефимов из GrottBjorn.

Анализ сибирских выпусков ВДО показывает, что чаще всего к инвестициям на фондовом рынке в последние годы прибегают профессиональные коллекторские организации (ПКО) и микрофинансовые компании (МФК). Так, в 2025 году облигации выпустили МФК «Лайм-Займ» (один выпуск, 400 млн руб.), ПКО «Интел коллект» (один выпуск, 500 млн руб.), ПКО «Защита онлайн» (один выпуск, 200 млн руб.) и ПКО «Бустер.Ру» (два выпуска, 500 млн руб.). В 2026 году МФК «Лайм-Займ» разместила еще один выпуск на 2 млрд руб., ПКО «Интел коллект» — на 1 млрд руб., ПКО «Бустер.Ру» — на 300 млн руб. Кроме того, рынок пополнился кемеровской ПКО «Вернем» — сразу двумя выпусками суммарным объемом 300 млн руб.

Как рассказала финансовый директор ГК Lime Credit Group (объединяет МФК «Лайм-Займ» и ПКО «Интел коллект») Евгения Кукуева, привлечение инвестиций на бирже для холдинга — способ диверсифицировать источники фондирования. «Работая с разными источниками — возобновляемыми кредитными линиями, облигационными выпусками, частными инвестициями по прямому договору, — мы можем гибко управлять стоимостью заемных средств, скоростью привлечения денежного потока в компанию под разные бизнес-цели»,— отметила она. В 2025 году МФК «Лайм-Займ» выпустила облигации под 27,5% годовых при ключевой ставке ЦБ в размере 21%, в 2026 году — под 23,5% годовых при «ключе» в 15,5%.

Интерес компании к рынку ВДО генеральный директор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный объяснил необходимостью в крупных займах на покупку проблемной задолженности: «Стоимость портфелей цессий постоянно растет, и для того чтобы выиграть в конкурентной борьбе, необходимы серьезные вливания, которые будут окупаться в течение нескольких лет». В этом году компания привлекла заем под 26% годовых — +10% к ключевой ставке Банка России.

Пример производственного бизнеса на рынке ВДО — ООО «Сибирское стекло». С 2023-го производитель стеклотары разместил четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 1,15 млрд руб. Средства фондового рынка компания направила на техобслуживание и ремонт оборудования, создание запасов сырья и готовой продукции. Как объяснила директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко, биржевые облигации для компании — один из способов привлечения «длинных денег».

«В конце прошлого года регулятор взял курс на постепенное смягчение ДКП. И хотя инвесторы на фондовом рынке все еще ожидают высокую премию от эмитентов нашей рейтинговой группы, компаниям удается привлекать инвестиции под меньший процент.

Так, последний выпуск облигаций мы разместили под 24,25% годовых, в то время как максимальный размер купонного дохода в период пиковых значений ставки ЦБ составлял 29% годовых»,— отметила топ-менеджер.

Кроме того, в выпуске биржевых облигаций «Сибстекло» видит первую ступеньку публичности. Компания формирует репутацию на долговом рынке, повышает узнаваемость и надежность в глазах инвесторов и потенциальных партнеров. Все это пригодится, когда эмитент решит выйти на IPO. Также на размещение долговых бумаг смотрит генеральный директор «Сибирского комбината хлебопродуктов» Илья Баринов: «Наш интерес к облигациям связан с развитием публичности и открытости. Фондовый рынок дает нам дополнительные возможности найти диалог с банками и инвесторами». Сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций «Сибирского КХП» на 500 млн руб.

Год погашений

24 апреля Банк России в очередной раз снизил размер ключевой ставки — до 14,5% годовых. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14-14,5% годовых в 2026 году. Значит, ключевая ставка продолжит стремиться вниз, что неизбежно скажется на активности МСБ.

Участники публичного долгового рынка вполне оптимистично оценивают перспективы размещений ВДО вообще и сибирских эмитентов в частности в этом году. «2026 год — это год погашений в сегменте ВДО. Рост погашений, без учета put-оферт, для эмитентов ВДО составит 33% по отношению к 2025 году, и большинство из них захотят этот долг рефинансировать, а значит, мы увидим общий рост количества размещений»,— говорит Роман Ефимов (GrottBjorn). При этом он ожидает, что рост числа компаний-дебютантов составит 10-15% к предыдущему году. Традиционно рынок прирастет новичками из сфер производства и торговли.

По прогнозу Артема Иванова («ИК Юнисервис Капитал»), любимчиками рынка ВДО в 2026 году останутся коллекторы.

«Размещаются они вполне успешно. Это и неудивительно: рынок цессий растет, сама по себе бизнес-модель ПКО достаточно предсказуема и лишена ряда рисков, присущих, к примеру, компаниям реального сектора.

Ранее подобной популярностью пользовались МФО (где сейчас на фоне регулирования появился некоторый негатив) и лизинг»,— напоминает он.

Но и без дефолтов в этом году едва ли получится обойтись. «Жду рост числа дефолтов как сибирских эмитентов, так и в общем по рынку. При этом считаю, что мы не превысим объем "в деньгах", с учетом крупных дефолтов 2025»,— отмечает Андрей Титаев из АВО. «Пока может сохраниться темп, при котором более 5% обращающихся облигаций в год уходит в дефолт. Возможно, с сибирскими эмитентами обстановка будет более оптимистичной в силу большого числа дисциплинированных финансовых компаний»,— заключил Андрей Хохрин (ИК «Иволга Капитал»).

Михаил Кичанов