За ограбление магазина Sunlight новосибирца осудили на 9 лет колонии

Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении местного жителя по делу об ограблении ювелирного магазина. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) и приговорили к девяти годам колонии особого режима, сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, 9 февраля 2025 года фигурант дела пришел в магазин Sunlight на ул. Гоголя, 7 в Новосибирске. Злоумышленник разбил витрины и похитил цепи и браслеты на общую сумму более 9 млн руб.

В июне новосибирец вновь совершил налет на тот же магазин, похитив ювелирные изделия на 4 млн руб.

