Жителя Камчатки приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Жителя Камчатского края приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщили региональном управлении ФСБ. По информации ведомства, он сотрудничал с правоохранительными органами Украины с 2002 года.

Через мессенджер преступник передавал сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фото техники, используемой в зоне специальной военной операции.

Как добавили в ФСБ, фигурант уже был неоднократно судим, в том числе на территории Украины за заказное убийство сотрудника СБУ. Он также участвовал в вооруженных конфликтах в странах ближнего зарубежья.

Камчатский краевой суд также приговорил мужчину к ограничению свободы на 1 год и обязал выплатить штраф в 100 тыс. руб.

