Военную подготовку готовят к возвращению

Инициатива по возвращению в школы начальной военной подготовки (НВП) перешла в стадию практической проработки: на форуме в парке «Патриот» представители образовательных и военных структур обсудили параметры возрождаемого курса и подготовку преподавателей для него. Согласно обнародованным планам, по количеству учебных часов НВП может почти вдвое превзойти нынешний предмет «Основы безопасности и защиты Родины», а содержание курса при «военном» названии сместится в сторону прикладных навыков и задач патриотического воспитания.

Прошедший в минувшие выходные в «Патриоте» форум стал прямым продолжением недавнего круглого стола на ту же тему в Общественной палате РФ. Но основные акценты несколько сместились: вместо вопросов целесообразности НВП речь шла уже о конкретных параметрах внедрения курса. Да и формат мероприятия не предполагал особой полемики и свелся к пленарной сессии и мастер-классам для педагогов.

Основой возрожденного курса НВП должно стать разработанное при участии университета «Синергия», ДОСААФ и центра «Авангард» пособие. Оно включает базовые элементы военной и прикладной подготовки, а также блоки, связанные с современными конфликтами, включая информационную составляющую.

Как пояснил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, пилотное внедрение курса начнется с сентября 2026 года в ряде регионов и охватит ограниченное число школ и колледжей, после чего предполагается доработка программы.

При этом речь идет не только об отдельных модулях в составе существующего школьного предмета, но и о возможном оформлении НВП в самостоятельную учебную дисциплину. По словам господина Лобова, рассматривается модель преподавания НВП в 9–11-х классах и колледжах объемом около 64 академических часов в год. Для сравнения: на действующий школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) сейчас выделяется около 34 академических часов в год.

Как поясняли участники форума, фактически предполагается возвращение для школьников допризывной подготовки в обновленном формате — с акцентом не только на строевую и огневую подготовку, но и на прикладные навыки, включая оказание первой помощи, ориентирование и действия в чрезвычайных ситуациях. Говорили на мероприятии и об универсальных навыках выживания, выходящих за рамки собственно военной подготовки. Как пояснил представитель главного военно-политического управления вооруженных сил РФ полковник Михаил Бородин, теоретическая часть НВП уже интегрирована в ОБЗР, тогда как практическая — реализуется через учебные сборы и профильные центры.

Сторонники инициативы возвращения НВП подчеркивают ее прикладной характер. По словам депутата Мосгордумы Екатерины Раззаковой («Единая Россия»), речь идет о навыках поведения в чрезвычайных ситуациях, а также о формировании у школьников дисциплины и коллективной ответственности, включая ситуации, когда проступок одного участника влияет на всю группу учащихся. При этом депутат также оговорилась, что, несмотря на «военное» название, курс не предполагает жесткой строевой подготовки и в значительной степени ориентирован на прикладные навыки и выживание.

Кроме того, НВП рассматривается и как элемент воспитательной политики. Как напомнила первый замминистра образования Московской области Лариса Сулима, система образования действует в условиях внешнего давления: «против нас очень хорошо работают западные спецслужбы», что требует усиления исторической и патриотической составляющих образовательного процесса. Поэтому и курс НВП многие участники форума связывают не только непосредственно с подготовкой к военной службе, но и с более широкими задачами идеологического характера.

Выстраивание возрожденного курса поверх уже существующего ОБЗР ставит вопрос о перераспределении учебной нагрузки и месте НВП в школьной программе. Ранее критики этой инициативы уже указывали на риски перегрузки школьников и неочевидные последствия массового обучения подростков военным навыкам. Окончательного решения о введении НВП в качестве самостоятельного предмета на федеральном уровне пока нет: в профильных ведомствах продолжают обсуждать его формат и сроки.

Дмитрий Сотак