Джон Кордоба удержал «Краснодар»

В 27-м туре чемпионата России по футболу сражающиеся за титул «Краснодар» и «Зенит» одержали домашние победы. Кубанцы одолели махачкалинское «Динамо» — 2:1, а петербуржцы обыграли «Ахмат» — 2:0. «Краснодар» по-прежнему лидирует в золотой гонке, опережая «Зенит» на одно очко.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Два тура подряд в премьер-лиге менялся лидер, когда сначала «Зенит» вышел на первое место, а затем «Краснодар» сразу вернул его себе. Учитывая, что их по-прежнему разделяло лишь одно очко, никто не имел права на ошибку. В итоге выиграли обе команды, хотя матч в Краснодаре сложился для фаворита очень непросто.

Борющееся за выживание махачкалинское «Динамо» уже на четвертой минуте открыло счет, когда Мохамед Аззи справа прострелил на Хазема Мастури.

Кубанцев вроде бы опять спас центральный защитник Жубал, который забил два важнейших гола в предыдущих матчах с «Балтикой» и «Спартаком». На этот раз бразилец отбил мяч, летевший в ворота, но его партнер Диего Коста превратил этот сейв в автогол. Уж как фартило черно-зеленым в последнее время, а тут удача повернулась к ним спиной. Тем не менее на 29-й минуте Никита Кривцов снова ухватил ее, подобрав отскок в штрафной площади от защитника гостей Андреса Аларкона и вколотив мяч в сетку. А вскоре еще и судьи в очередной раз по ходу нынешнего чемпионата проявили благосклонность к «Краснодару», назначив легковесный пенальти в его пользу после того, как Джемал Табидзе чуть прихватил Джона Кордобу. Колумбиец красиво упал, и арбитр Иван Абросимов указал на «точку». Но если в прошлом туре Эдуард Сперцян 11-метровый реализовал, то сейчас вмазал в штангу.

Уже во втором тайме Жуан Баши оказался с глазу на глаз с вратарем «Динамо» Давидом Волком и тоже сплоховал. Анголец хотел слишком пижонски перекинуть его и не сумел исполнить этот технический прием. Хозяева вполне могли поплатиться за подобную расточительность, будь поточнее Аззи в дуэли с голкипером Станиславом Агкацевым. Алжирец нанес два удара подряд, и оба отразил первый номер кубанцев. А потом настало время Кордобы, который на 66-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Джованни Гонсалес выполнил классную подачу в штрафную, и лучший бомбардир премьер-лиги головой загнал свой 15-й гол. Была у Кордобы возможность оформить дубль на угловом, но в том эпизоде он попал в Волка.

Махачкалинцы, конечно, потрепали нервы претенденту на титул и все же уступили 1:2, тем более что на последних минутах остались в меньшинстве после удаления нападающего Валдемиру Домингуша. Команда Мурада Мусаева набрала 60 очков и сохранила лидерство.

«Зенит» принимал «Ахмат», зная результат краснодарского матча, причем и сам едва не пропустил в дебюте.

У грозненцев прошла подача с углового на ближнюю штангу, и голкиперу хозяев Денису Адамову пришлось потрудиться, чтобы парировать удар головой Лечи Садулаева. Впрочем, к 11-й минуте петербуржцы уже вели 2:0. Александр Соболев поразил ворота после навеса Вячеслава Караваева и скидки Игоря Дивеева, а следом отличился Луис Энрике с передачи Педро. К тому же в середине первого тайма гости потеряли из-за травмы основного вратаря, и Вадима Ульянова заменил 19-летний Яхья Магомедов. Не то чтобы подопечные Станислава Черчесова признали поражение, но игра приобрела очень комфортный для «Зенита» характер. Во второй половине ее немного оживил вышедший на замену полузащитник «Ахмата» Галымжан Кенжебек, и все-таки футболисты Сергея Семака достаточно уверенно контролировали ситуацию. У петербургского клуба стало 59 очков, и он по-прежнему держится за «Краснодаром».

«Спартаку» после поражения «Локомотива» от «Крыльев Советов» нельзя было упускать такой шанс вплотную приблизиться к занимающим третье место железнодорожникам.

Однако находившийся на 15-й строчке в турнирной таблице «Пари Нижний Новгород» оказал красно-белым крайне недружелюбный прием. На 28-й минуте нападающий хозяев Реналдо Сефас убежал по левому флангу от Кристофера Ву, вытянул на себя голкипера Александра Максименко и отдал пас на пустые ворота Адриану Бальбоа, а уругваец, естественно, не промахнулся. Москвичи отыгрались на исходе первого тайма с пенальти, когда Бальбоа свалил Руслана Литвинова на угловом, а Эсекьель Барко положил мяч в угол с 11-метровой отметки. Но другими способами взломать плотную нижегородскую оборону гостям не удавалось, и только благодаря рикошету от Свена Карича Роман Зобнин на 72-й минуте все-таки пробил вратаря Никиту Медведева.

«Спартак» одержал тяжелую победу 2:1 и с 48 очками поднялся на четвертое место, сократив отставание от «Локомотива» до минимума. Правда, в 27-м туре еще не сыграла «Балтика», у которой сейчас 46 баллов, так что калининградцы могут вклиниться между московскими клубами.

Александр Ильин