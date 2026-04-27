Крупные банки в России начали сокращать штат и поднимать зарплаты

Численность сотрудников 20 крупнейших банковских групп по итогам 2025 года сократилась на 4%, до 557 тыс. человек, вернувшись к показателю 2023 года. Снижение штата зафиксировано в 14 кредитных организациях, при этом в отдельных банках сокращение достигало 40%. Одновременно среднемесячная зарплата в отрасли выросла до 180 тыс. руб., а в ряде банков — до 210–360 тыс. руб., опередив темпы инфляции.

Основной вклад в динамику внесли Сбербанк и ВТБ, суммарно сократившие 21,5 тыс. сотрудников (около 5%). В госбанках оптимизацию объясняют внедрением автоматизации и AI-решений, устранением дублирования проектов (в ВТБ — также интеграцией РНКБ и Почта-банка). Кроме того, рынок продолжает активно закрывать отделения: за год число дополнительных офисов сократилось на 1,7 тыс., до 22,4 тыс. По оценке «Технологий Доверия», доля сотрудников, занятых в развитии филиальной сети, упала на 51%. Банки также активнее передают часть процессов на аутсорсинг — доля использующих эту модель выросла до 79,5%.

Наименее востребованными оказались кассиры, верификаторы, операторы колл-центров. Общее число вакансий в банковской сфере снизилось на 22%. При этом вырос спрос на ИТ-специалистов (особенно в информационной безопасности — плюс 19% вакансий), а также на продажников и клиентский сервис. В Совкомбанке отметили, что автоматизация позволила сотрудникам переключиться на более стратегические и клиентоориентированные задачи.

