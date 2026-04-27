Трафик Telegram в России за март сократился на 18%

Входящий мобильный трафик Telegram в марте 2026 года снизился на 18% после падения на 10% в феврале, тогда как в январе он еще рос на 5%, следует из данных Digital Budget. Десктопный трафик мессенджера сократился на 22%. При этом исходящий трафик Telegram вырос на 66% — пользователи активнее переходят на сторонние ресурсы, что позволяет участникам рекламного рынка реализовывать кампании, пока есть такая возможность, отмечают в Digital Budget. В начале марта ФАС признала рекламу в Telegram и YouTube незаконной из-за блокировок Роскомнадзором, но позднее служба отсрочила запрет до конца 2026 года.

На фоне замедления Telegram растут альтернативные площадки. Мобильный трафик мессенджера Max за март увеличился более чем на 60%, при этом до ограничений Telegram в январе он сокращался более чем на 20%. В самой компании “Ъ” сообщили, что на начало апреля количество зарегистрированных пользователей Max достигло 110 млн, а ежедневная аудитория превысила 80 млн. Резкий рост в феврале–марте зафиксировали и в отечественном форке Telega: сервису даже пришлось вводить списки ожидания. 9 апреля приложение Telega было удалено из App Store, компания направила жалобу в ФАС. Трафик корпоративного мессенджера «Пачка» в марте вырос более чем вдвое по сравнению с февралем, за месяц зарегистрировалось более 8 тыс. компаний.

При этом Telegram по-прежнему остается лидером по аудитории в России. По данным Mediascope, в марте месячный охват площадки составил 94,3 млн человек (76,5% населения), среднесуточный — 72,2 млн. Участники рынка отмечают, что пользователи адаптируются к ситуации и теперь держат по два-три мессенджера для разных задач.

