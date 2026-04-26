Дмитрий Неделин побил рекорд России в марафоне

Россиянин Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, обновив рекорд России на этой дистанции. Он пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 8 мин. 54 сек. Вторым стал кениец Самуэль Найбей Киплимо (2:11.45), третьим — его соотечественник Джеффри Кимутай Кох (2:12.01).

Дмитрий Неделин установил новый рекорд России на марафонской дистанции. Прежний рекорд страны держался с 2007 года и принадлежал Алексею Соколову, тогда атлет показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд в забеге в Дублине.