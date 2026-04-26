Глава разработчика ChatGPT Сэм Альтман извинился из-за шутинга в Канаде

Глава OpenAI, разработавшей ChatGPT, Сэм Альтман извинился перед канадцами за то, что его компания не смогла предотвратить февральский шутинг в канадском Тамблер-Ридж. Об этом сообщает CNN.

«Хотя я понимаю, что слов никогда не будет достаточно, я считаю, что извинения необходимы, чтобы признать вред и необратимые потери, которые понесла ваша община»,— говорится в письме.

10 февраля 18-летняя Джесси Ван Рутселаар в канадском поселке Тамблер-Ридж застрелила мать и сводного брата, а потом устроила стрельбу в местной школе. Погибли девять человек, включая саму преступницу.

За полгода до случившегося в ChatGPT был обнаружен ее аккаунт, который компания определила как использующийся для «ведения насильственной деятельности» и заблокировала. Но не уведомила о нем полицию, посчитав угрозу не слишком серьезной.

После массового убийства в канадской школе OpenAI заявила о необходимости пересмотра своих протоколов безопасности, также компания обучает ChatGPT выявлять экстремистов и радикально настроенных пользователей.

Екатерина Наумова