OpenAI пересмотрит протокол безопасности после стрельбы в канадской школе

Технологическая компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, объявила о «незамедлительных мерах» по пересмотру протоколов безопасности после массового убийства в канадской школе 10 февраля. 18-летняя Джесси Ван Рутселаар, которая открыла стрельбу, создала второй аккаунт в ChatGPT после блокировки первого за нарушение правил, связанных с пропагандой насилия.

Как сообщает Politico, заявлению компании предшествовал ряд встреч с правительствами Канады и Британской Колумбии. «Это лишь первый шаг в работе, которую мы должны проделать в партнерстве с канадским правительством для повышения безопасности ИИ»,— прокомментировала вице-президент OpenAI Энн О'Лири. Компания также взяла на себя обязательства создать контактный пункт для канадской полиции, позволяющий оперативно обмениваться информацией об опасных пользователях. Кроме того, объявлено об «усложнении возможностей» заблокированным пользователям вернуться на платформу.

В свою очередь канадское правительство пока не смогло содержательно отреагировать на заявления OpenAI. Представитель министерства искусственного интеллекта Канады пообещал «в ближайшие дни сообщить более подробную информацию».

24 февраля власти Канады потребовали разъяснения от OpenAI в отношении их протоколов безопасности, а также причин, по которым «подозрительная активность не была расценена как реальная угроза». В результате массового убийства в школе в поселке Тамблер-Ридж погибли девять человек, включая девушку, открывшую стрельбу.

Влад Никифоров