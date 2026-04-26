Отрыв на чужом поле

На Mutua Madrid Open, проходящем в столице Испании турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €8,2 млн, первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/8 финала. 24-летний итальянец не только постепенно отрывается в рейтинге от своего ближайшего преследователя Карлоса Алькараса, но и приближается к уникальному рекорду. Он может стать первым в истории теннисистом, выигравшим пять «мастерсов» подряд.

Фото: Ana Beltran / Reuters После отказа от выступления на мадридском «мастерсе» Карлоса Алькараса лидер мирового рейтинга Янник Синнер (на фото) стал безоговорочным фаворитом турнира

В борьбе за первое место в рейтинге, которую уже третий сезон подряд ведут между собой Янник Синнер и Карлос Алькарас, нынешний мадридский «мастерс» по сравнению с прошлогодним может сыграть принципиально иную роль. Двенадцать месяцев назад в испанской столице по разным причинам не выступали оба фаворита, но сейчас там не играет только Алькарас. Более того, в пятницу, 24 апреля, стало известно, что травма правого запястья вынуждает его пропустить также «мастерс» в Риме и Открытый чемпионат Франции. Таким образом, в Мадриде Синнер наверняка увеличит отрыв в рейтинге от своего конкурента, который пока отстает на 390 очков.

Раньше на кортах теннисного центра Manzanares Park нынешний лидер мужского тенниса не добивался ничего особенного.

Пять лет назад он во втором круге уступил австралийцу Алексею Попырину, а в 2022 и 2024 годах соответственно в третьем круге и четвертьфинале на его пути вставал канадец Феликс Оже-Альяссим (правда, во втором случае итальянец не смог выйти на матч из-за травмы бедра). Но сейчас Синнер вроде бы находится в оптимальном физическом состоянии, уверенности в своих силах после титулов в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло у него хоть отбавляй, да и Оже-Альяссим, к слову, находится в другой, нижней половине сетки. То есть налицо все предпосылки для триумфа, и если Cиннер его добьется, то станет первым теннисистом, покорившим все четыре первых «мастерса» сезона. Более того, с учетом турнира в Париже, который остался за Синнером в ноябре прошлого года, он имеет шанс установить другой рекорд — продлить свою победную серию до пяти «тысячников» (в 2011 и 2015 годах серб Новак Джокович тоже выигрывал по пять подряд «мастерсов», но только те, в которых принимал участие).

И пока для итальянца все складывается успешно. В испанской столице, то есть, по сути, на поле Алькараса, он сначала не без борьбы одолел француза Бенжамена Бонзи, пробившегося в основную сетку через квалификацию, а затем уже более легко справился с другим победителем отборочных соревнований — датчанином Элмером Мёллером — 6:2, 6:3.

Лучший российский теннисист Даниил Медведев стартовый для себя второй круг преодолел не без труда.

Вторая за четыре месяца встреча с венгром Фабианом Марожаном, у которого Медведев в январе отыграл дефицит в две партии в третьем круге Australian Open, снова получилась упорной и состояла из трех сетов, но после «сухого» поражения россиянина от итальянца Маттео Берреттини в начале «мастерса» в Монте-Карло даже такую победу следует считать обнадеживающей. В конце концов, грунт для Медведева — самое проблемное покрытие. В прошлом году в Мадриде россиянин выглядел неплохо и дошел до четвертьфинала, проиграв там будущему чемпиону норвежцу Касперу Рууду, поэтому сейчас ему было бы неплохо защитить 200 рейтинговых очков. Его следующий оппонент — другой норвежский теннисист, 19-летний Николай Будков Кьер, экс-первая ракетка мира среди юниоров, выигравший в 2024 году юниорский Wimbledon. Этот молодой игрок, стоящий в рейтинге за пределами топ-100, считается одним из самых перспективных представителей своего поколения и еще никогда не имел дела с представителями первой десятки. Поэтому его матч с Медведевым может получиться крайне любопытным.

В женской половине Mutua Madrid Masters продолжает успешно выступать первая ракетка России Мирра Андреева.

На ее счету две победы над венгерскими теннисистками — Панной Удварди и Далмой Галфи. Чтобы повторить свой прошлогодний результат и пробиться в четвертьфинал, россиянке требуется пройти еще одну представительницу Венгрии — Анну Бондар. Более того, у нее есть хорошие шансы оказаться в полуфинале, ведь титулованная полька Ига Швёнтек, находившаяся в той же четверти сетки, уже выбыла из борьбы.

Евгений Федяков