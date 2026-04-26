Итальянский футбол перепроверяют на чистоту

В итальянском футболе разгорается очередной коррупционный скандал. В центре его оказался один из руководителей судейского корпуса Джанлука Рокки, которого правоохранительные органы подозревают в манипулировании результатами матчей прошлого сезона путем неправомерного назначения арбитров, работающих непосредственно на поле, и давления на арбитров, отвечающих за систему VAR. Предполагается, что Рокки, отвергающий обвинения, действовал прежде всего в интересах миланского «Интера».

Фото: ТАСС Глава Национального судейского комитета Италии Джанлука Рокки

Главной темой для итальянских медиаресурсов, освещающих спорт, в минувший уикенд стало заявление Джанлуки Рокки, главы Национального судейского комитета (CAN). Он является важнейшим структурным элементом в системе футбольного судейства в Италии, отвечающим, в частности, за назначения арбитров и систему VAR. Рокки сообщил, что по согласованию с Ассоциацией арбитров Италии (AIA) добровольно покидает свой пост. Практически одновременно аналогичное решение принял супервайзер VAR, системы видеопомощи судьям, Андреа Джервазони. Причиной, заставившей его сделать «болезненный и трудный выбор», Джанлука Рокки в интервью ANSA назвал расследование, инициированное федеральной и миланской прокуратурами. Именно Рокки, которого миланская прокуратура собирается допросить 30 апреля, пока является его центральным персонажем.

Речь идет о потенциально чрезвычайно громком скандале.

Правоохранительные органы не раскрывают его суть, но различные итальянские издания, такие как La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Football Italia, утверждают, что они расследуют возможное «спортивное мошенничество» по фактам, относящимся к прошлому сезону, а дело было открыто из-за жалобы, поданной в AIA в мае 2025 года бывшим лайнсменом Доменико Роккой, указавшим на целый ряд подозрительных ситуаций.

В нем, как считается, на данный момент как минимум три важных эпизода. Два из них касаются назначений главных арбитров на матчи с участием «Интера». Миланский клуб является сейчас финансовым флагманом итальянского футбола. В последнем, то есть как раз охватывающем предыдущий сезон, рейтинге Deloitte Money League, ранжирующем европейские команды по доходам, он расположился выше всех представителей чемпионата Италии — на 11-й позиции — с поступлениями в размере €537,5 млн.

В апреле 2025 года Джанлука Рокки якобы отменил без каких-либо оснований назначение арбитра Даниэле Довери на важный для «Интера», претендовавшего на титул, матч с «Болоньей» на финишном отрезке чемпионата, поменяв его на Андреа Коломбо.

Итальянские источники настаивают, что эта внезапная корректировка была произведена по указанию руководства миланского клуба. С его точки зрения, Коломбо был «удобным» судьей, в отличие от всегда строго относившегося к «Интеру» Довери. Последнего, опять же вопреки принятым ранее решениям, «перебросили» на состоявшийся несколько дней спустя ответный полуфинальный матч гранда в Кубке Италии против «Милана». Целью «маневра», скорее всего, было таким образом лишить «неудобного» рефери шанса обслуживать финальную встречу (регламент турнира предусматривает судейскую ротацию). Самое интересное, что оба матча «Интер» проиграл. Поражение — 0:1 — от «Болоньи» оказалось для него чуть ли не роковым в первенстве: команда заняла второе место, отстав на очко от «Наполи». А «Милан», разбив «Интер» — 3:0, не пустил его в кубковый финал.

Третий эпизод никакого отношения к этому клубу не имеет. В нем рассматривается инцидент во время матча чемпионата, в котором 1 марта 2025 года «Удинезе» одолел — 1:0 — «Парму». Решающий гол был забит с одиннадцатиметрового за игру рукой, которую руководивший бригадой VAR Даниэле Патерна сначала вообще не хотел, судя по распространенной видеозаписи эпизода, рассматривать, сказав, что «рука была прижата к телу». Однако вскоре Патерна вдруг потребовал от судейской бригады проанализировать момент. Мнение он радикально поменял, увидев, как кто-то, находящийся вне поля зрения камеры, настойчиво стучит в заградительное стекло, что-то объясняя специалисту. Источники не сомневаются, что стучавшим был Джанлука Рокки. При этом вмешательство третьих лиц в работу бригады VAR строго запрещено правилами.

Джанлука Рокки в своем заявлении дал понять, что наотрез отвергает обвинения в мошенничестве.

Представители клубов, фигурирующих в материалах расследования, не комментировали появившуюся информацию. La Gazzetta dello Sport уверяет, что в «Интере» «потрясены» из-за подозрений, заставивших обозревателей вспомнить, что судейские скандалы с коррупционной составляющей не такое уж редкое явление в итальянском футболе. Если говорить о по-настоящему крупных, то наиболее свежий, который называют Calciopoli, датирован 2006 годом. По его итогам санкции за сговор с целью манипулирования результатами матчей и подкуп судей были вынесены в отношении множества известных футбольных функционеров и менеджеров, а также пяти клубов. Главной жертвой стал «Ювентус», который перевели во второй по рангу дивизион и лишили двух чемпионских титулов.

Алексей Доспехов