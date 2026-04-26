Московский дом арестовали за рижский

Как стало известно “Ъ”, под не совсем обычный арест попало здание в центре Москвы. Обеспечительная мера была избрана судом в рамках дела о незаконной конфискации латвийскими властями в 2024 году «Дома Москвы» в Риге, который являлся российской собственностью. Добровольный обмен зданиями в столицах двух стран был проведен еще в начале 2000-х, и у московского дома за это время сменился владелец. Нынешний собственник называет арест своего имущества необоснованным, поскольку к действиям латвийских властей никакого отношения не имел.

На днях Замоскворецкий райсуд столицы продлил арест, наложенный два года назад на двухэтажное здание в центре Москвы (1-й Смоленский пер., 17, стр. 1). Обеспечительная мера была принята в рамках уголовного дела, которое в апреле 2024 года было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СКР по Москве по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в Латвии 11 января 2024 года. В тот день Сейм этой страны принял решение о конфискации у России и обращении в государственную собственность здания культурно-делового центра «Дом Москвы», расположенного в Риге.

Основанием было названо то обстоятельство, что объект якобы представляет «угрозу безопасности» Латвии, так как под видом культурных и образовательных мероприятий там занимаются политической деятельностью.

«Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии»,— заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По версии следствия, «неустановленные лица из числа должностных лиц Латвии и граждан России» содействовали принятию Сеймом республики закона «О действиях в отношении недвижимого имущества, которые необходимы для предотвращения угроз госбезопасности», по которому и был конфискован «Дом Москвы». Таким образом, злоумышленники, говорится в материалах дела, похитили здание и на «безвозмездной основе неправомерно владеют, пользуются и распоряжаются объектом недвижимости, находящимся в собственности города Москвы».

Здание в центре Москвы по адресу 1-й Смоленский пер., 17, стр. 1

Здание в центре Москвы по адресу 1-й Смоленский пер., 17, стр. 1

История со зданиями началась в 2000 году, когда идею учреждения российского культурного центра в Риге выдвинул Юрий Лужков, в то время мэр Москвы. АО «Латвийские железные дороги» предложило под него свое пятиэтажное здание бывшего Дома культуры железнодорожников на улице Марияс, а в ответ получило двухэтажный дом в 1-м Смоленском переулке. Здание находилось в состоянии, близком к аварийному, латвийская компания обещала его обустроить и открыть там свое представительство, а также представительства латвийских портов. Однако в 2003 году латвийское АО от здания решило избавиться и продало его на аукционе за сумму около $500 тыс. кипрской компании с российскими владельцами «Рутекс Констракшнс Лимитед». В 2023 году главный акционер компании Татьяна Перелыгина из-за ухудшения отношений между Западом и Россией вывела здание с баланса компании и стала владеть им напрямую.

Сейчас она проходит по уголовному делу о присвоении свидетелем. В материалах дела отмечается, что супруг госпожи Перелыгиной в начале нулевых работал в должности заместителя руководителя департамента инвестиционных программ строительства правительства Москвы, а также входил в состав правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, курируя страны СНГ, а также Прибалтику.

Следователи считают, что частные лица могли неправомерно завладеть зданием, изначально принадлежавшим департаменту имущества Москвы.

Нынешние владельцы московского здания настаивают на своей непричастности к действиям латвийских властей, называют конфискацию «Дома Москвы» необоснованной, а российский арест своего актива — незаконным, основанным на манипуляции фактами. По их словам, «суды игнорируют все приводимые доводы, просто автоматом продлевая срок ареста». «Сделка 2000 года, казавшаяся выгодной для Москвы, спустя годы обернулась международным конфликтом. Теперь судьба здания в Смоленском переулке зависит от исхода юридических баталий, которые могут затянуться на годы, ставя под вопрос безопасность инвестиций в недвижимость»,— заявили “Ъ” владельцы здания. Также они отметили, что супруг госпожи Перелыгиной не занимался сделкой по продаже здания и на момент ее заключения не работал в мэрии уже несколько лет.

Арбитражный суд Москвы, как рассказывал “Ъ”, 2 декабря 2025 года в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и иным ответчикам. Надзорное ведомство установило, что Латвия и связанный с ней Rietumu Banka вели подрывную деятельность против экономического суверенитета России. Сейм Латвии в 2022 году приостановил действие межправительственных соглашений, изъял «Дом Москвы» в Риге и направил выручку от его продажи на нужды ВСУ. Rietumu Banka присоединился к антироссийским санкциям, заблокировав свыше $81 тыс. Московского центра международного сотрудничества. Через дочернюю латвийскую структуру банк контролировал московское ООО «КИ Инвест», владеющее более 1,24 га земли и 13,8 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Используя фиктивную кредитную схему с бесконечным ростом долга, банк вывел из России свыше 105 млн руб. арендных платежей. Суд признал эти сделки ничтожными и постановил обратить имущество в доход РФ.

Ефим Брянцев