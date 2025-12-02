С Латвией рассчитались за «Дом Москвы»

Арбитражным судом Москвы 2 декабря в полном объеме удовлетворено исковое заявление заместителя генерального прокурора России к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и иным ответчикам. В соответствии с ним в доход России взысканы активы резидентов Латвии, оцениваемые в 30 млрд руб.

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Ранее Генпрокуратурой России были выявлены факты противоправного изъятия госсобственности и ведения «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета страны, совершаемых Латвией и «аффилированным» с ней Rietumu Banka, говорится в иске надзорного ведомства. Речь шла не только о санкциях, введенных после начала СВО. Так, решением Сейма Латвии в августе 2022 года Россия была признана государством, спонсирующим терроризм. Данное решение в Генпрокуратуре назвали «актом внесудебной расправы над Российской Федерацией».

Впоследствии латвийскими парламентариями были приостановлены действия межправительственных соглашений с Россией в области экономики, науки и культуры. Отменены международные договоры об упрощенном порядке поездок для жителей приграничных регионов, а также соглашения о предоставлении социальной защиты для военных пенсионеров РФ, проживающих на территории республики.

Наряду с этим латвийскими властями была изъята собственность РФ, в том числе комплекс «Дом Москвы», состоящий из здания общей площадью 4482 кв. м и земельного участка 966 кв. м, которые расположены на улице Марияс, 7 Риги.

Выручка от его продажи направлена на финансирование ВСУ. Деньги украинской армии выделял и Rietumu Banka, используя учрежденный им Фонд поддержки будущего. Кроме того, банк присоединился к антироссийским санкциям. Так, Rietumu Banka в феврале 2022 года заблокировал более $81 тыс., принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества», мотивируя это необходимостью соблюдения санкционных требований по контролю операций, связанных с Россией.

Между тем надзор установил, что Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия) контролирует московское ООО «КИ Инвест».

Компания, свою очередь, по данным надзора, выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. м), расположенные в Москве и Московской области. Для контроля над активами 100% долей ООО «КИ Инвест», а также оформленные на общество объекты недвижимости переданы в залог банку.

Используя статус единственного участника данного общества, банк организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в столичном регионе.

Для этого был использован кредитный договор с ООО, срок выплаты долга по которому продлен до 2030 года.

При этом платежи по нему производились таким образом, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а, напротив, увеличивалась. Такая схема погашения задолженности не имеет экономического смысла, а использована ответчиками исключительно для вывода капитала за границу, считают в ГП.

В результате в период с 2022 по 2024 год ООО «КИ Инвест» в обход ограничительных мер в адрес Rietumu Banka было выведено €806,3 тыс. (75 млн руб.) и 30 млн руб. Всего за границу было направлено 105 292 317 руб.

Согласно судебному решению, сделки с участием резидентов Латвии были признаны ничтожными, а подконтрольные им объекты, в том числе недвижимость в центре Москвы, обращены в доход России.

