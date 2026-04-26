Торжественный ужин прервали выстрелы

Стрелявший на приеме у Дональда Трампа признался в покушении на чиновников Белого дома. По информации источников The New York Post, задержанному Коулу Аллену 31 год. Он работал педагогом в Калифорнии и даже получал награду как учитель месяца. Суд над ним пройдет 27 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Alex Brandon / AP Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN / Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. / Reute Следующая фотография 1 / 4 Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Alex Brandon / AP Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN / Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. / Reute

Как пишут СМИ, стрелявший пытался прорваться на ужин с корреспондентами Белого дома в отеле Washington Hill. Он был вооружен дробовиком и открыл огонь около входа в банкетный зал, у рамок металлоискателя. Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других гостей немедленно эвакуировали офицеры Секретной службы. На видеозаписях, сделанных журналистами, слышны крики «Огонь» и «Пригнитесь».

При этом перед началом ужина пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что «без выстрелов» мероприятие не обойдется. Она уточнила, что имеет в виду традиционно «огненные речи» Трампа. По данным Axios, у подозреваемого в стрельбе, помимо дробовика, были ножи и пистолет. Как сообщили в полиции Вашингтона, он жил в том же отеле, где проходил ужин с журналистами. Похожую версию привел в эфире телеканала Sky News корреспондент Белого дома Джеймс Мэтьюз. Он был в зале в момент, когда раздались выстрелы:

«Я обсуждал с другими журналистами, что охрана была слабой. Запускали всех, у кого были пригласительные билеты. В зоне регистрации на входе в отель собралась толпа. Туда пришли буквально все сливки общества: политики, бизнесмены, известные телеведущие и так далее. Впрочем, неудивительно, что людей было много: пресс-ужин с американским президентом считается одним из главных событий года. На входе в сам бальный зал тоже толпа. Я вполне верю, что в ней легко мог затеряться человек, которого подозревают в нападении. По крайней мере, он определенно находился в здании до начала мероприятия».

В результате стрельбы, кроме сотрудника Секретной службы, никто не пострадал. Офицера уже выписали из больницы, передает телеканал NBC. Сам Дональд Трамп на пресс-конференции после покушения сравнил себя с Авраамом Линкольном:

«Это было очень неожиданно. Секретная служба и правоохранительные органы сработали невероятно эффективно. Это мероприятие, посвященное свободе слова, должно было объединить представителей обеих партий с журналистами. И в каком-то смысле так и произошло, потому что сам факт случившегося их объединил. Я видел зал, который был полностью един. Как вы знаете, это уже не первый случай. На нас нападали в пенсильванском Батлере чуть меньше двух лет назад. Пару месяцев спустя — в Палм-Бич. Сегодняшнего убийцу задержали. Его квартиру обыскивают. Известно, что преступник жил в Калифорнии, он очень больной человек. Почему на меня покушаются? Должен вам сказать, что под угрозой всегда те люди, которые делают больше всех. Взять того же Авраама Линкольна. Самые влиятельные люди — это те, за кем охотятся».

Стрельбу на приеме у Дональда Трампа уже осудили главы правительств Канады, Мексики, Венесуэлы, Индии, Японии, Израиля и другие мировые лидеры. Бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х, что «левые готовы пойти на все, включая убийство демократически избранного президента». В апреле рейтинг одобрения Трампа упал до минимальных 38%, подсчитали аналитики, опрошенные The New York Times. Несмотря на резонанс, произошедшее покушение вряд ли сильно скажется на этом показателе, считает политтехнолог, глава компании «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский:

«Первое заявление, которое Дональд Трамп сделал, сводится к следующему: люди, которые влияют на историю, всегда находятся под угрозой. Пока он в таком своем мессианстве уверен. Но мне кажется, что то, как он это произносил по тональности, выдает на самом деле неуверенность. Трамп осознал, что уровень насилия, ненависти по отношению к нему выше, чем был до этого. Мы видим, что люди с хорошим образованием, бэк-граундом берутся за оружие: и предыдущий стрелок в 2024-м в Пенсильвании, и этот мужчина имели высшее образование. В целом до инцидентов про них высказывались достаточно позитивно. И пока у меня ощущение, что если Трамп будет это использовать, то достаточно мягко, с позиции, давайте объединимся, будем это все расследовать.

Соединенные Штаты Америки переживают огромную волну агрессии и насилия. Думаю, мы на новом ее пике сейчас находимся. И, конечно же, этот пик не может не повлиять на рейтинг Дональда Трампа.

Я напомню, что у него самый низкий рейтинг за обе каденции президентства. Конечно, это коррелирует с тем, что происходит в целом в стране. Более того, когда США вступают в войну против иранской стороны, это, конечно же, влияет на различных политических активистов, людей, у которых есть проблемы с ментальным здоровьем и просто на тех, кто живет в идеологическом мире. Но, скорее всего, после произошедшего рейтинг Трампа несильно изменится. После покушения в 2024 году этот показатель на 1% повысился. Я думаю, что сейчас особых изменений вообще не будет».

Как отмечают американские СМИ, стрельба произошла в том же отеле, где 45 лет назад пытались убить президента США Рональда Рейгана. Тогда пуля повредила ему легкое. Также были ранены пресс-секретарь Белого дома, сотрудник Секретной службы и полицейский. С тех пор на стене Washington Hill висит памятная доска. Нападавшего на Рейгана освободили из психбольницы 10 лет назад.

Никита Путятин