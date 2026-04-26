Иран предложил создать механизм безопасности на Ближнем Востоке без участия США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом и главой МИДа Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди судоходство в Ормузском проливе. Господин Аракчи призвал к созданию механизма коллективной безопасности в регионе без участия США.

«Военное присутствие США в регионе только вызывает опасность и раскол»,— сказал глава МИДа Ирана во время встречи. Он призвал все страны региона принять участие в механизме безопасности, «свободном от вмешательства США». Султан Омана выразил готовность «оказать любую помощь» для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и восстановления стабильности в регионе.

Между Ираном и США действует перемирие. Президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок — до окончания переговоров. На встрече в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегации не пришли к соглашению. Дата второго раунда переговоров не была назначена. Дональд Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана, и стороны продолжат переговоры по телефону.