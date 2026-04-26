Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность и сравнил ее с верой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать свою партийную принадлежность, назвав ее «очень дискретной» и сравнив с верой. В интервью журналисту Павлу Зарубину из ИС «Вести» он подчеркнул, что этот вопрос является непубличным.

На прямой вопрос, состоял ли он в ЛДПР, господин Песков ответил: «Партийная принадлежность — это как вера, это очень дискретно».

Ранее Дмитрий Песков делился воспоминаниями об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, скончавшемся в апреле 2022 года. Он назвал политика уникальным человеком, отметив яркие эмоции и взрывной характер Жириновского, которые делали его узнаваемым. При этом господин Песков подчеркнул, что мало кто знал о другом аспекте лидера — его эрудиции, которая всегда производила на него впечатление.