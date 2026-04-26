Трое человек погибли в ЛНР при ударе беспилотника

Двое 18-летних молодых людей и 28-летняя девушка погибли в селе Булгаковка ЛНР при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, атака произошла вечером 25 апреля.

В момент удара группа молодых людей находилась на улице около дома, рассказал глава региона. Трое получили ранения — 15-летние парень и девушка, а также 21-летний молодой человек. «Им оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— написал господин Пасечник во «ВКонтакте».

Еще одна атака произошла 25 апреля в селе Солонцы. Три человека погибли при ударе беспилотника ВСУ по жилым домам, сообщал Леонид Пасечник. Еще два человека пострадали.