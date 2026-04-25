Три человека погибли при ударе БПЛА по жилым домам в ЛНР

Три человека погибли при ударе беспилотника ВСУ по жилым домам в селе Солонцы Троицкого округа ЛНР. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

При ударе еще два человека были ранены. Четыре дома были полностью разрушены. Пожилые мужчины и женщина получили ранения при ударе БПЛА по легковому автомобилю в Рубежном. Беспилотник повторно ударил по дорожной технике, из-за чего пострадал работник дорожной службы. Пострадавшим оказывается помощь.

Дроны ВСУ также атаковали жилые дома в Лисичанске. В Луганске беспилотники ударили по территории рядом с городским автобусным парком. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк, сообщил господин Пасечник.