Власти Севастополя рассказали о последствиях удара БПЛА по больнице

Первая городская больница Севастополя работает штатно после попадания обломков БПЛА в отделение кардиологии. Об этом сообщило правительство города.

В отделении было выбито два окна. «На работу медучреждения это никак не повлияло»,— сказали ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя.

При ударе БПЛА по больнице пострадал один человек, сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, силы ПВО сбили за ночь 71 беспилотник над Севастополем. Один человек погиб при атаке.