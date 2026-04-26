Правительство России утвердило ценз оседлости для получения детских пособий

Власти России изменили порядок предоставления детских пособий иностранцам, получившим российское гражданство. С 1 апреля 2027 года они смогут рассчитывать на выплаты спустя пять лет после вступления в российское гражданство и постоянного проживания в стране. Это следует из постановления правительства.

Раньше пособие мог получить любой нуждающийся в соцподдержке гражданин, который постоянно проживает в России. Рассчитывать на выплаты могут беременные женщины и граждане с детьми в возрасте до 17 лет.

Требование о пятилетнем сроке не распространяется на граждан, которые получили гражданство России по рождению, в результате признания гражданином (речь в том числе о жителях Донбасса и Новороссии), а также на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.