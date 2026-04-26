Две компании претендуют на право реновации участка на улице Степной

Мэрия Новосибирска рассмотрела заявки на участие в торгах на право заключения договора КРТ жилого земельного участка площадью 13,94 тыс. кв. м в границах улиц Степной и Тихвинской в Ленинском районе. Право комплексного развития этой территории в течение последующих пяти лет городские власти оценили в 159 млн руб.

На торги заявились два застройщика — ООО СЗ «ТАК. Октябрьский» (входит в АО «ТАК») и ООО СЗ «Скай некст» (входит в ООО «Скай нео»). Оба участника внесли задаток в размере 100 млн руб. Победителя определят 28 апреля.

Всего в рамках договора о КРТ застройщику необходимо будет возвести не позднее 1 октября 2030 года более 67 тыс. кв. м жилья с объектами обслуживания, в том числе не более 34,85 тыс. кв. м площади квартир. Не позднее 1 сентября 2029 года — выполнить благоустройство. Согласно условиям договора победителю также предстоит расселить, а затем снести многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тихвинская, дом 11. Под реновацию в том числе попадет частный жилой сектор, который предстоит расселить.

ООО СЗ «ТАК. Октябрьский» зарегистрировано в Новосибирске в феврале 2026 года и действует в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Управление осуществляет директор Никита Галитаров. Единственным собственником является АО «ТАК».

ООО СЗ «Скай некст» действует в Новосибирске в сфере строительства с декабря 2021 года. Единственным владельцем 100% доли является Владимир Литвинов.

