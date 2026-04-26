Развожаев сообщил о разрушениях и пострадавших при налете БПЛА на Севастополь

Силы ПВО сбили 43 БПЛА разными районами Севастополя и над морем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадали как минимум двое человек.

В центре города, в районе проспекта Генерала Острякова, осколками от сбитого беспилотника ранило молодого человека, который находился в машине, написал господин Развожаев в Telegram. На севере, в районе улицы Генерала Мельника, молодая женщина также получила осколочное ранение.

В микрорайоне Радиогорки в нескольких домах побило стекла, добавил господин Развожаев. В районе Учкуевки повреждена газовая труба.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 21:30 мск. Средства ПВО продолжают отражать атаку.