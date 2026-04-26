Генштаб Мали: армия смогла отбиться от нападений боевиков по всей стране

Генеральный штаб ВС Мали объявил об успешном отражении атак джихадистов и туарегов. Власти полностью контролируют ситуацию на территории всей страны, заявили в ведомстве.

«Противник понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны»,— сказал в эфире национального телевидения представитель малийской армии Сулейман Дембеле (цитата по ТАСС). По его словам, вооруженные силы страны ликвидировали не менее 80 повстанцев. По ТВ показали тела и оружие погибших при нападении. О потерях со стороны малийской армии не сообщается.

В субботу прошла волна нападений на военные объекты в разных городах Мали. Сообщалось о захвате города Кидаль на севере страны, где, по данным на 2013 год, жили больше 15 тыс. человек. В боях участвовали члены сепаратистского движения туарегов «Фронт освобождения Азавада» и джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) в Мали.

По данным российского МИДа, никто из соотечественников во время боев не пострадал. Там назвали Мали дружественной России страной, а действия боевиков назвали угрозой для стабильности для региона.