После Ялты: мир Шрёдингера
Существует ли так называемый постъялтинский мир — большой вопрос. Многие отечественные сторонники консервативного взгляда на международные отношения, признавая очевидные сбои в созданной 80 лет назад институциональной системе, все же полагают, что основные оси координат сохранились. ООН, например, не распущена, договор о нераспространении ядерного оружия действует. Оглядываясь на четыре предыдущих варианта пересборки мира, несложно заметить: каждый из них возникал на руинах большого конфликта. Такого конфликта пока не случилось. Но слишком очевидно, что ялтинский/потсдамский порядок с момента своего формирования сильно изменился.
Еще в 1989 году на фоне внутреннего кризиса СССР рухнул железный занавес. При полном отсутствии энтузиазма со стороны европейских участников антигитлеровской коалиции СССР и США, каждый по своим причинам, поддержали восстановление германского единства. Восточный блок из группы социалистических сателлитов СССР превратился в сообщество «младших партнеров» объединявшейся Европы, затем дополнился бывшими советскими прибалтийскими республиками, а также Белоруссией, Украиной и Молдавией, и все они, за исключением Белоруссии, встали на путь евроинтеграции.
Глобализация на фоне общего роста благосостояния стала казаться безальтернативным сценарием будущего.
Но «медовый месяц» в Европе продлился всего около десятилетия. Относительно бескровный демонтаж СССР и крайне тяжелый коллапс Югославии вновь вернули в повестку дня соотношение принципа территориальной целостности и права на самоопределение. Самоопределение Косово привело к бомбардировке Югославии коллективным Западом, который, как и в 1918 году, сделал ставку на самоопределение в пику целостности, коль скоро речь идет о целостности нелояльной страны. Частичное признание Косово привело в движение целую серию территориальных конфликтов, пребывавших «в заморозке».
Затем выяснилось, что благожелательное участие России в глобальном «походе против террора» после атаки на США 11 сентября 2001 года не отразилось на стремлении НАТО к расширению в восточном направлении, с одновременным созданием противоракетных систем, грозивших нарушить ядерный паритет. Москва терпимо отнеслась ко включению в НАТО Эстонии, Латвии и Литвы, но обсуждение приглашений в НАТО для Украины и Грузии радикально изменило фон взаимодействия России с Западом и стало одной из причин «пятидневной войны» России и Грузии в августе 2008 года.
Возникли и проблемы с российскими поставками энергоносителей в Европу: задолго до введения блокирующих санкций в связи с началом специальной военной операции (СВО) Брюссель начал пересматривать энергетическую стратегию, стремясь сначала диверсифицировать поставки, а затем и полностью заместить российские энергоносители.
В войнах настоящего и тем более будущего оружием могут становиться изначально мирные технологии, а зона его применения оказывается почти неограниченной (на фото: результат подрыва газопровода «Северный поток», Балтийское море, сентябрь 2022 года)
Обрушение короткой относительной идиллии 1990-х было довершено, когда выяснилось, что обладание ядерным оружием одной из сторон не исключает региональную войну высокой интенсивности на территории Европы: худший кошмар стратегов мирного сосуществования времен холодной войны.
Восприятие СВО в мире за пределами Запада показало, что там успели сформироваться центры влияния и группы стран, где политические элиты пришли к выводу, что западный порядок и принимаемые внутри него решения необязательно лучшие для всех остальных (а иногда и для самого Запада). Этой перестройке восприятия еще в 2020 году способствовала пандемия коронавируса — глобальная чрезвычайная ситуация, в которой на первый план вышли регуляторы с широчайшими полномочиями, не имеющие ничего общего с политической репрезентацией большинства.
Уровень международной легитимности действий ведущих западных акторов во время американо-израильской атаки на Иран в марте 2026 года несопоставимо ниже, чем, например, у атаки широкой коалиции на Ирак Саддама Хусейна в 1990-м. Международные институты уровня ООН перестают действовать.
Государство всеобщего благосостояния все сложнее финансировать, впервые за долгое время молодые люди во многих регионах мира сталкиваются с необходимостью жить в более стесненных материальных обстоятельствах, чем их родители. Развитие технологий выглядит не только как возможное решение проблем, но и как экзистенциальная опасность. Мир набирает скорость на трассе, на которой не хватает разметки и светофоров,— и нет уверенности, что все это удастся создать до непоправимой аварии.