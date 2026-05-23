После Ялты: мир Шрёдингера

Существует ли так называемый постъялтинский мир — большой вопрос. Многие отечественные сторонники консервативного взгляда на международные отношения, признавая очевидные сбои в созданной 80 лет назад институциональной системе, все же полагают, что основные оси координат сохранились. ООН, например, не распущена, договор о нераспространении ядерного оружия действует. Оглядываясь на четыре предыдущих варианта пересборки мира, несложно заметить: каждый из них возникал на руинах большого конфликта. Такого конфликта пока не случилось. Но слишком очевидно, что ялтинский/потсдамский порядок с момента своего формирования сильно изменился.

Еще в 1989 году на фоне внутреннего кризиса СССР рухнул железный занавес. При полном отсутствии энтузиазма со стороны европейских участников антигитлеровской коалиции СССР и США, каждый по своим причинам, поддержали восстановление германского единства. Восточный блок из группы социалистических сателлитов СССР превратился в сообщество «младших партнеров» объединявшейся Европы, затем дополнился бывшими советскими прибалтийскими республиками, а также Белоруссией, Украиной и Молдавией, и все они, за исключением Белоруссии, встали на путь евроинтеграции.

Глобализация на фоне общего роста благосостояния стала казаться безальтернативным сценарием будущего.

Но «медовый месяц» в Европе продлился всего около десятилетия. Относительно бескровный демонтаж СССР и крайне тяжелый коллапс Югославии вновь вернули в повестку дня соотношение принципа территориальной целостности и права на самоопределение. Самоопределение Косово привело к бомбардировке Югославии коллективным Западом, который, как и в 1918 году, сделал ставку на самоопределение в пику целостности, коль скоро речь идет о целостности нелояльной страны. Частичное признание Косово привело в движение целую серию территориальных конфликтов, пребывавших «в заморозке».

Фотогалерея Как развалился СССР Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первой из союзных республик, объявивших независимость, стала Литва. 11 марта 1990 года она отменила действие на территории республики Конституции СССР. Съезд народных депутатов СССР признал это решение незаконным Фото: AP / Victor Yurchenko Демонстранты сжигают куклу, одетую в форму советского солдата, во время антисоветской акции в Вильнюсе (Литва) Фото: AP / Alik Keplicz В мае еще две прибалтийские республики – Латвия и Эстония – последовали литовскому примеру

На фото: акция протеста в Таллине (Эстония) Фото: AP / Pressfoto/Pakka Elomaa Все три республики восстановили действие конституций 1938 года, где сказано, что каждая из них является независимым государством

На фото: сваленный памятник В.И.Ленину в Валмиере (Латвия) Фото: AP 13 января 1991 года в Риге состоялся митинг Народного фронта Латвии в поддержку Верховного совета и Совета министров, в котором приняло участие около полумиллиона человек. Вечером того же дня началось сооружение баррикад вокруг стратегических объектов в Риге и некоторых других городах Латвии. Столкновения сторонников независимости республики и поддерживающих курс на сохранение CCCР продолжались несколько недель. По официальным данным, в конфликте погибли 7 латышей, еще 14 были ранены Фото: AP / Boris Kolesnikov 23 августа 1990 года на сессии Верховного совета была принята Декларация о независимости Армении. В сентябре 1991 года это решение было вынесено на референдум, и за него проголосовали более 90% граждан республики

На фото: президент Республики Армения Левон Тер-Петросян Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 9 апреля 1991 года о независимости объявила Грузия. На референдуме большинство населения высказалось за выход республики из состава СССР Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Чтобы преодолеть развал СССР, в апреле 1991 года в Ново-Огарево был выработан проект Союза Суверенных Государств, подразумевающий создание федерации, существенно расширявшей права входящих в нее республик. Подписание союзного договора, намеченное на 20 августа 1991 года, так и не состоялось: Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) отстранил Михаила Горбачева (на фото) от власти Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин 19 августа 1991 года в СССР произошел путч — попытка отстранения президента СССР Михаила Горбачева от власти и смены проводимого им курса, предпринятая ГКЧП

На фото: москвичи возводят баррикады у Дома Правительства Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов В некоторых районах СССР, включая Москву, было введено чрезвычайное положение. Вице-президент СССР Геннадий Янаев объявил себя и. о. президента Союза. Это решение не было признано Михаилом Горбачевым, заблокированным на даче в Форосе, а также главой РСФСР Борисом Ельциным Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Москвичи у Дома Правительства во время путча 1991 года Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов 21 августа 1991 года Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП, армейские подразделения были выведены из Москвы. В ночь на 22 августа большинство членов ГКЧП были арестованы, а Михаил Горбачев вернулся в Москву. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил об установлении бело-лазорево-красного стяга новым государственным флагом России

На фото: президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев в Белом Доме после путча Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов 24 августа 1991 года о выходе из СССР заявила Украина

На фото: антисоветский митинг в Донецке Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания, состоявшегося в Кишиневе, парламент Молдавии принял Декларацию о независимости республики. Документ признал недействительным пакт Молотова—Риббентропа, по которому была образована Молдавская ССР, как объединение Молдавской ССР и отошедших Советскому Союзу территорий Бессарабии. Таким образом, был фактически аннулирован единственный юридический документ, который мог трактоваться как регламентирующий нахождение Приднестровья в составе Молдавии. Однако в тексте закона подчеркивалось, что издавна населенное молдаванами Заднестровье (Приднестровье) «является составной частью исторической и этнической территории молдавского народа» Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото За два дня до объявления независимости Молдавии, 25 августа, аналогичная декларация была принята в Приднестровской Молдавской ССР, объявившей себя независимым государством. Это обстоятельство впоследствии явилось одной из причин вооруженного конфликта между независимой Молдавией и непризнанным Приднестровьем, остановить который удалось лишь благодаря вмешательству российских миротворческих сил

На фото: опорный пункт штаба борьбы за независимость республики Приднестровье Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета (ВС) Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики. В октябре были учреждены основы государственного, политического и экономического строя страны Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная сессия Верховного совета Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана

На фото: президент Узбекистана Ислам Каримов Фото: Александр Романов Тогда же Республика Кыргызстан была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством

На фото: президент России Борис Ельцин и президент Киргизии Аскар Акаев Фото: AP 8 декабря 1991 года главами трёх союзных республик: России, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение, в котором было заявлено о прекращении существования СССР и создании Союза независимых государств как межгосударственной организации

На фото (слева направо): президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, президент России Борис Ельцин и председатель Совета Министров Белоруссии Вячеслав Кебич Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 21 декабря в Алма-Ате к соглашению присоединились главы ещё восьми союзных республик: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев заявил, что покидает свой пост. Решение было принято «по принципиальным соображениям». 26 декабря Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» Следующая фотография 1 / 21 Первой из союзных республик, объявивших независимость, стала Литва. 11 марта 1990 года она отменила действие на территории республики Конституции СССР. Съезд народных депутатов СССР признал это решение незаконным Фото: AP / Victor Yurchenko Демонстранты сжигают куклу, одетую в форму советского солдата, во время антисоветской акции в Вильнюсе (Литва) Фото: AP / Alik Keplicz В мае еще две прибалтийские республики – Латвия и Эстония – последовали литовскому примеру

Затем выяснилось, что благожелательное участие России в глобальном «походе против террора» после атаки на США 11 сентября 2001 года не отразилось на стремлении НАТО к расширению в восточном направлении, с одновременным созданием противоракетных систем, грозивших нарушить ядерный паритет. Москва терпимо отнеслась ко включению в НАТО Эстонии, Латвии и Литвы, но обсуждение приглашений в НАТО для Украины и Грузии радикально изменило фон взаимодействия России с Западом и стало одной из причин «пятидневной войны» России и Грузии в августе 2008 года.

Возникли и проблемы с российскими поставками энергоносителей в Европу: задолго до введения блокирующих санкций в связи с началом специальной военной операции (СВО) Брюссель начал пересматривать энергетическую стратегию, стремясь сначала диверсифицировать поставки, а затем и полностью заместить российские энергоносители.

В войнах настоящего и тем более будущего оружием могут становиться изначально мирные технологии, а зона его применения оказывается почти неограниченной (на фото: результат подрыва газопровода «Северный поток», Балтийское море, сентябрь 2022 года)

Обрушение короткой относительной идиллии 1990-х было довершено, когда выяснилось, что обладание ядерным оружием одной из сторон не исключает региональную войну высокой интенсивности на территории Европы: худший кошмар стратегов мирного сосуществования времен холодной войны.

Фотогалерея Хроника специальной военной операции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта был взят под контроль город Херсон Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости 24 февраля военнослужащими РФ проведена операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева Фото: РИА Новости 26 февраля 2022 года российская армия взяла под полный контроль Мелитополь в Запорожской области

На фото: монтаж билборда в Мелитополе «Мы — один народ, мы вместе с Россией» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны достигли соглашений по гуманитарным вопросам Фото: Александр Кряжев / РИА Новости 4 марта 2022 года вооруженные силы России взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию Фото: РИА Новости 29 марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (справа) и Украины во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамия (слева) Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости 20 мая 2022 года в Мариуполе отряды националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) прекратили сопротивление и сдались в плен, город был полностью освобожден российской армией Фото: РИА Новости 30 июня 2022 года в качестве шага доброй воли вооруженные силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Одесской области и вывели находившийся там гарнизон, сообщило Минобороны РФ Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters 3 июля 2022 года российские силы освободили Лисичанск и объявили о полном контроле над Луганской народной республикой Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото 1 августа 2022 года начались бои за Артемовск (Бахмут), которые шли почти 10 месяцев Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 11 августа 2022 года секретарь Совбеза Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику и провел совещание с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным Фото: t.me / medvedev_telegram 6 сентября 2022 года украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, 8 сентября заняла Балаклею и 11 сентября — Изюм Фото: Gleb Garanich / Reuters 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото С 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошел референдум о вхождении новых регионов в состав России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 8 октября 2022 года при взрыве были обрушены три пролета Крымского моста, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки. Следствие назвало организатором теракта председателя СБУ Василия Малюка Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram 11 ноября 2022 года завершилась переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра Фото: Сергей Бобылев / ТАСС С конца 2022 года широкое распространение получила «мангализация» танков и бронетехники в зоне СВО для защиты от БПЛА Фото: t.me / Ugolok_Sitha Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. Их используют для оперативной разведки и мониторинга обстановки, корректировки артиллерийского огня, поражения целей с воздуха и информационного взаимодействия между подразделениями Фото: Владимир Гердо / ТАСС 18 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области

На фото: с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем Фото: Администрация Президента России Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки «Юг» ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ на Артемовском направлении, март 2024 года Фото: Станислав Красильников / РИА Новости 21 мая 2023 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил с этим бойцов частной военной компании «Вагнер» (на фото) и российских военных Фото: Иван Родионов / РИА Новости 6 июня 2023 года после обстрела со стороны ВСУ произошел прорыв Каховской ГЭС. Разрушение плотины спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесло ущерб экологии Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС 23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым лагерям его компании и объявил «марш справедливости». 24 июня ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 30 июля 2023 года украинские БПЛА атаковали бизнес-центр «Москва-сити», обломки повредили фасады двух башен Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото 23 августа 2023 года в результате крушения самолета в Тверской области погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

На фото: памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 17 октября 2023 года ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS — были атакованы аэродромы РФ в Луганске и Бердянске Фото: Lockheed Martin Corporation Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском направлении, июнь 2023 года Фото: РИА Новости 25 декабря 2023 года российские военные освободили Марьинку в ДНР Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 14 мая 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ 21 июня 2024 года российские военные впервые применили на Харьковском направлении фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции Фото: Телеграм-канал Fighterbomber 6 августа 2024 года военнослужащие ВСУ и наемники вторглись в Курскую область РФ, захватив ряд населенных пунктов Фото: @forwardobservations2.0 3 октября 2024 года Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР Фото: РИА Новости 21 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по завод «Южмаш» новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 6 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса

24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта был взят под контроль город Херсон Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости 24 февраля военнослужащими РФ проведена операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева Фото: РИА Новости 26 февраля 2022 года российская армия взяла под полный контроль Мелитополь в Запорожской области

Восприятие СВО в мире за пределами Запада показало, что там успели сформироваться центры влияния и группы стран, где политические элиты пришли к выводу, что западный порядок и принимаемые внутри него решения необязательно лучшие для всех остальных (а иногда и для самого Запада). Этой перестройке восприятия еще в 2020 году способствовала пандемия коронавируса — глобальная чрезвычайная ситуация, в которой на первый план вышли регуляторы с широчайшими полномочиями, не имеющие ничего общего с политической репрезентацией большинства.

Уровень международной легитимности действий ведущих западных акторов во время американо-израильской атаки на Иран в марте 2026 года несопоставимо ниже, чем, например, у атаки широкой коалиции на Ирак Саддама Хусейна в 1990-м. Международные институты уровня ООН перестают действовать.

Государство всеобщего благосостояния все сложнее финансировать, впервые за долгое время молодые люди во многих регионах мира сталкиваются с необходимостью жить в более стесненных материальных обстоятельствах, чем их родители. Развитие технологий выглядит не только как возможное решение проблем, но и как экзистенциальная опасность. Мир набирает скорость на трассе, на которой не хватает разметки и светофоров,— и нет уверенности, что все это удастся создать до непоправимой аварии.