Павел Дуров с нейросетью записал военную песню про «ВПНы верные»
Основатель Telegram Павел Дуров под псевдонимом Дурикович опубликовал новый трек, написанный с использованием нейросети в стиле казацкой песни.
В треке «Эх, ВПНы верные» автор рассказывает, что еще «в 18-м годе встал под знамя», но теперь «снова труба зовет». Также рассказывается, как «завалили YouTube, завалили инсту, WhatsApp прихлопнули по утру (Instagram и WhatsApp принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной)». Антигерой песни — «дед в сельсовете в чине министра», который приказывает: «Суверенный мессенджер ставьте, каждое слово в журнал занесем, а кто не согласен — того прижмите».
«Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши», — написал господин Дуров.
В середине недели он представил свою первую песню — она также была посвящена блокировкам в Рунете.