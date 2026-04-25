В Свердловской области предупредили о дипфейках с губернатором после атаки БПЛА

Власти Свердловской области заявили о попытках мошенников распространить в соцсетях дипфейк с участием главы области Дениса Паслера. По данным пресс-службы правительства региона, преступники пытаются украсть персональные данные местных жителей.

В основе дипфейка — снятое ранее видео с участием губернатора. «Злоумышленники распространяют недостоверную информацию, касающуюся тематики компенсаций за повреждения от террористической атаки БПЛА по мирным людям, которая произошла сегодня»,— сообщила пресс-служба правительства региона (цитата по ТАСС).

Сегодня БПЛА ударил по жилому многоквартирному дому на улице Хохрякова в Екатеринбурге. Девять человек пострадали. Повреждения получили 44 квартиры, эвакуирован 81 человек.