Число пострадавших при атаке БПЛА на Екатеринбург выросло до девяти
После ночной атаки БПЛА на Екатеринбург получили повреждения 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Пострадали девять человек, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Для эвакуированных жильцов атакованного дома развернут пункт временного размещения в школе №10, уточнил господин Паслер.
Эксперты оценили несущие конструкции здания, угрозы обрушения нет. Временное жилье попросила только одна семья, ее разместили в гостинице. Губернатор пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
ЧП прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она утверждает, что «методы режима Владимира Зеленского» схожи с методами террористов Джохара Дудаева.
На территории всей Свердловской области ночью вводили опасность атаки БПЛА. Приостанавливал работу аэропорт Екатеринбурга. С утра после атаки БПЛА на многоэтажный дом за помощью изначально обратились шесть человек, в основном с симптомами отравления дымом.