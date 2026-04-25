В Туапсе мужчина напал на волонтеров, спасавших животных после разлива нефти

На пляже «Приморский» в Туапсе неизвестный мужчина напал на волонтеров, которые вывозили пострадавших от разлива нефтепродуктов животных. ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о проведении проверки.

Ранее в соцсетях распространилась информация о происшествии. Очевидцы засняли, как мужчина схватил девушку за руки и пытался бросить на землю, она сопротивлялась и вырывалась. По словам свидетелей, мужчина был пьян. «Осторожно, новости» писали, что нападавший принял волонтеров за «шпионов». У одной из пострадавших ссадины на теле.

«В дежурную часть ОМВД России … поступило сообщение от местной жительницы, — сообщили в кубанском главке полиции в Max. — Проводится проверка, устанавливается личность правонарушителя».

После нескольких массированных атак беспилотников на Туапсе в апреле дважды горел морской терминал. В результате ЧП в окружающую среду попали нефтепродукты. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сегодня сообщил, что к субботе было убрано около 988 кубометров нефтепродуктов, попавших в реку и на прибрежную территорию.