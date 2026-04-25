Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на дом в Екатеринбурге

Шесть человек обратились в скорую помощь после атаки БПЛА на многоэтажный дом в Екатеринбурге, сообщил губернатор Денис Паслер. Одну женщину госпитализировали.

По информации главы региона, в основном люди обращаются с симптомами отравления дымом. Погибших нет. Для эвакуированных из дома жителей был развернут пункт временного размещения (ПВР).

В Свердловской области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА, добавил господин Паслер.