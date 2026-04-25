Шесть человек обратились ко врачу после атаки БПЛА в Екатеринбурга
В скорую помощь обратились шесть жителей дома, поврежденного беспилотником в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени»,— написал он. Одна женщина была госпитализирована, еще пять человек от госпитализации отказались.
50 жильцов дома эвакуированы, им предложили размещение в ПВР. На месте работают сотрудники МЧС.
В области действует режим угрозы атаки БПЛА. Губернатор напомнил, что запрещена публикация фото и видео их применения.