Шесть человек обратились ко врачу после атаки БПЛА в Екатеринбурга

В скорую помощь обратились шесть жителей дома, поврежденного беспилотником в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

«Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени»,— написал он. Одна женщина была госпитализирована, еще пять человек от госпитализации отказались.

50 жильцов дома эвакуированы, им предложили размещение в ПВР. На месте работают сотрудники МЧС.

В области действует режим угрозы атаки БПЛА. Губернатор напомнил, что запрещена публикация фото и видео их применения.

Анна Капустина