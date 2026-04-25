Губернатор Паслер: беспилотник попал в жилой дом Екатеринбурга
По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА, беспилотник повредил жилой дом, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По словам главы региона, эвакуировано 50 человек.
В регионе ввели режим «Ковер» — закрыто воздушное пространство на всех высотах. В регионе работают системы ПВО.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг)»,— сообщил господин Паслер.
По словам губернатора, в безопасном месте нужно оставаться, пока не будет сигнала «Отбой опасности атаки БПЛА».