Губернатор Паслер: беспилотник попал в жилой дом Екатеринбурга

По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА, беспилотник повредил жилой дом, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По словам главы региона, эвакуировано 50 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе ввели режим «Ковер» — закрыто воздушное пространство на всех высотах. В регионе работают системы ПВО.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг)»,— сообщил господин Паслер.

По словам губернатора, в безопасном месте нужно оставаться, пока не будет сигнала «Отбой опасности атаки БПЛА».

Мария Игнатова