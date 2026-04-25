В Оренбуржье остановившую преступника воспитательницу детсада наградили медалью

В Оренбургской области проявившую храбрость воспитательницу детского сада в Бугуруслане Лию Гарееву по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина наградили ведомственной медалью «За содействие». Об этом сообщили в областном СУ СКР.

В феврале этого года Лия Гареева дала отпор ворвавшемуся в детский сад пьяному преступнику с ножом. Она выхватила нож и с помощью коллег удерживала мужчину в подсобном помещении до приезда силовиков. В ходе обороны воспитательница получила порезы. Никто из детей не пострадал.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сразу после инцидента заявил, что Лию Гарееву представят к награде. Против ворвавшегося в детсад мужчины расследуется уголовное дело.

Глава следсвтенного управления СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман отметил, что поступок Лии Гареевой является примером героизма и самоотверженности.