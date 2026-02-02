Администрация президента Франции Эммануэля Макрона ищет возможности для «политического реванша» в Африке, сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным ведомства, Франция готовит перевороты в Мали, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мадагаскаре.

«Уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января с.г., которую, к счастью, удалось предотвратить», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР. Сейчас «главный удар» французских властей направлен против Мали, где они стремятся «создать условия для свержения президента А. Гоиты», утверждают в ведомстве. Кроме того, по данным СВР, Париж ищет возможности дестабилизировать обстановку в ЦАР и на Мадагаскаре. Как заявляют в пресс-бюро, Париж с помощью властей Украины снабжает местные террористические группировки беспилотниками и инструкторами.

В 2021-2023 годах в Мали, Буркина-Фасо и Нигере произошли госперевороты. Пришедшие к власти военные резко изменили внешнеполитические ориентиры своих стран. Они потребовали вывода французских войск, находившихся там по соглашению с предыдущими правительствами, и стали урезать сотрудничество с миротворческими миссиями ЕС. Сенегал и Кот-д’Ивуар также попросили Париж вывести свои войска, а Чад прекратил действие оборонного соглашения с Францией.