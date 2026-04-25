Иностранной электронике потребовали пошлин

Профильная ассоциация попросила Минпромторг ввести технологический сбор не только для российских, но и для иностранных продавцов. РАТЭК считает, что в нынешнем виде мера создаст китайским селлерам на маркетплейсах ценовое преимущество. Речь идет о платеже, который планируют внедрить с 1 сентября. Он составит 250 руб. со смартфона и 500 руб. — с ноутбука, сообщали в Минпромторге. Его должны платить производители и поставщики электроники. Иначе продавать товары будет запрещено.

При этом пока мера сама по себе кажется контрпродуктивной, говорит представитель Ассоциации производителей и продавцов электроники и бытовой техники Антон Гуськов:

«Считаем введение технологического сбора в этом году избыточным: уже повышен НДС до 22%, а летом ожидается запуск системы подтверждения происхождения товаров — все это увеличивает издержки. Если сбор будет введен, он должен распространяться на всех участников рынка. Сейчас значительная часть техники, в том числе бытовой электроники, продается через трансграничную торговлю, которую активно используют маркетплейсы.

При этом иностранные продавцы, в частности из Китая, не несут затрат на сертификацию и подтверждение соответствия, а также не уплачивают таможенные пошлины, особенно если товар подпадает под порог беспошлинного ввоза.

Поэтому важно предусмотреть механизм взимания сбора со всех, включая таких продавцов, и делать это после выпуска товара в обращение».

В Wildberries “Ъ FM” ответили, что введение техно-сбора для зарубежных продавцов не поддерживают. Как пояснил представитель компании RWB, трансграничные товары не вводятся в обращение на российской территории «в классическом понимании», а поставляются прямо на адрес конкретного конечного потребителя. Поэтому компания считает механизм техносбора «юридически и практически необоснованным». В Ozon комментировать инициативу не стали. Вероятность, что сбор примут и для зарубежных продавцов велика, считает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Скорее это инструмент для сбора средств и их последующего перераспределения на развитие различных направлений. В отличие, например, от утилизационного сбора, где заявлена цель поддержки отечественных производителей, здесь такой смысл изначально не заложен. Возможность взимания сбора с техники, поставляемой через трансграничную торговлю, выглядит логичной, поскольку сейчас этот сегмент частично выпадает из регулирования. Однако для китайских продавцов такой сбор, скорее всего, просто будет включен в цену и станет оплачиваться в момент заказа. Для российских компаний ситуация сложнее: фактически речь идет о частичной авансовой уплате, что создает дополнительные издержки и требует дополнительных ресурсов».

Ранее Минпромторг выступал также за введение 22-процентного НДС и для зарубежных продавцов. Селлеры в разговоре с “Ъ FM” жаловались на неравные условия с китайскими предпринимателями. Однако в первую очередь на разные комиссии самих площадок. Крупные маркетплейсы в свою очередь просили постепенного увеличения ставки НДС. Минфин также поддержал поэтапный рост и уже направил в правительство пакет законопроектов на эту тему. Предполагается, что в 2027 году ставка составит 7%, в 2028-м — 14% и только с 2029 года к таким товарам будет применяться общая ставка в размере 22%. Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич называет любое удорожание техники сейчас несвоевременным:

«Инициатива в целом выглядит позитивно — это внебюджетный источник средств для промышленности. Однако любое удорожание техники сейчас может привести к тому, что потребители просто откажутся от покупок, и это способно дать обратный эффект. Похожая ситуация уже наблюдается с утилизационным сбором. Что касается введения НДС для зарубежных продавцов, более разумным выглядит поэтапный подход. При этом сегодня сложно говорить о значительном стимулировании отечественного производства. Есть и риск, что новые сборы отпугнут зарубежных продавцов.

Если в предыдущие годы, особенно после 2022-го, многие иностранные компании проявляли интерес к российскому рынку, активно участвовали в выставках и стремились занять свою нишу, то сейчас он заметно снизился».

Российские продавцы техники также обеспокоены новым сбором, рассказывал “Ъ FM”. И еще в прошлом году профильный союз крупных производителей — консорциум «Вычислительная техника» — в ответ предложил Минпромторгу механизм кешбэка. Инициатива предполагает возврат средств за продажу российской техники в рознице как попытка нейтрализовать эффект от техносбора.

