И грянул ром

В январе—марте 2026 года розничные продажи рома в России выросли на 23,2% год к году. Спрос на сладкие настойки, джин и текилу увеличился на 16–36%. В то же время виски, в предыдущие годы остававшийся самой быстрорастущей категорией, демонстрирует признаки стагнации. Участники рынка указывают на переток потребительского спроса в сегменты алкоголя, не затронутые январским повышением минимальных цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

По итогам января—марта 2026 года продажи рома локального производства в российской рознице выросли на 23,2% год к году, до 562,98 тыс. декалитров (дал), следует из данных участников алкогольного рынка, которые есть у “Ъ”. Эта категория стала самой быстрорастущей среди крепкого спиртного в топ-10. Ранее доля российского рома уже превысила 60% в структуре продаж такой продукции. В основном речь идет о напитках из импортных дистиллятов, так как полностью локализовать выпуск напитка в РФ невозможно из-за отсутствия в стране необходимого сырья.

По данным участников рынка, в первом квартале 2026 года на 20,5% выросли продажи сладких настоек, до 1 млн дал, джина — на 16,7%, до 574,8 тыс. дал. Наиболее выраженный рост в целом на рынке наблюдается у аперитивов: в январе—марте 2026 года их реализация составила 386,06 тыс. дал, увеличившись на 36,2% год к году.

Заметно вырос спрос на текилу — на 24,7%, до 89,8 тыс. дал. Однако во многом это обусловлено слишком низкой базой.

Президент Ladoga (бренды Fowler’s, «Царская», «Крутояр») Вениамин Грабар связывает рост продаж этих напитков с относительно стабильным ценообразованием на них. Январское повышение минимальных розничных цен (МРЦ) практически не отразилось на этой продукции. Вице-президент D.I.S.T. Spirits (бренды Mariage, Lord Ermine) Марина Щербакова соглашается, что ключевой фактор роста спроса на текилу и сладкие настойки — это цена. По ее словам, вторым фактором является локализация производства.

Коммерческий директор Stellar Group (развивает бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов замечает, что активный запуск российских аналогов текилы, рома начался значительно позже, чем, например, виски. Поэтому их рост на фоне другого спиртного такой заметный, добавляет он. При этом Вениамин Грабар наиболее выраженный рост, например, аперитивов связывает с тем, что категория самая непрозрачная. По его словам, она включает множество субкатегорий, таких как биттеры, травяные ликеры. По данным D.I.S.T. Spirits, доля российских аперитивов на рынке сейчас составляет 86,1%.

Также рост связан с появлением на российском рынке малоизвестных импортных марок по доступной цене, в которую не заложены маркетинговые бюджеты, считает директор по маркетингу «Татспиртпрома» (Your Choice, Royal Raven, Bugulma) Елена Слободанюк. Среди прочих факторов Марина Щербакова выделяет развитие коктейльной культуры: все больше людей, особенно молодежь, увлекаются приготовлением дома коктейлей, для которых текила и ром — подходящие ингредиенты.

При этом продажи виски, демонстрировавшие кратный рост несколько лет подряд, начали стагнировать. В первом квартале текущего года его реализация выросла в рознице всего на 4%, до 2,54 млн дал.

Замедление вызвано тем, что в 2026 году впервые для виски применяется дифференцированный подход регулирования МРЦ, напоминает Вениамин Грабар. Если раньше МРЦ на весь виски была привязана только к бренди, то сейчас — только к виски выдержкой до трех лет. Виски выдержкой более трех лет привязан к коньяку. С начала 2026 года МРЦ на бренди увеличилась на 28%, до 605 руб., коньяка и виски, произведенных из сырья с выдержкой не менее трех лет,— на 16%, до 755 руб., за 0,5 л.

Это привело в том числе к росту продаж продукции западных компаний, с которой российская продукция практически сравнялась по цене, говорит он. Впрочем, господин Грабар считает, что стагнация носит временный характер: ситуация должна кардинально поменяться ко второй половине 2026 года, если произойдет ожидаемое повышение пошлины на импортную продукцию.

Владимир Комаров