Силы ПВО отразили атаку на энергоинфраструктуру Волгоградской области

Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. На одной из промплощадок в хуторе Караичев произошел пожар, никто не пострадал, заявил губернатор Андрей Бочаров.

Возгорание произошло в Котельниковском районе в результате падения обломков БПЛА. Площадь возгорания составила 50 кв. м, его уже потушили.

Минобороны РФ сообщало, что над территорией региона сбили БПЛА, их число не уточняется. По данным ведомства, в общей сложности в течение ночи было уничтожено 127 БПЛА над 14 российскими регионами.