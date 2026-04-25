Силы ПВО сбили 127 БПЛА за ночь над Россией

Силы ПВО сбили 127 беспилотников над Россией за ночь, сообщает Минобороны. По информации ведомства, дроны были уничтожены над 14 российскими регионами, среди которых Свердловская и Челябинская области. Дроны также были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

Губернатор Свердловской области сообщил о попадании БПЛА по многоэтажному дому в Екатеринбурге. Шесть человек пострадали, у дома развернут ПВР. Об атаке на объекты инфраструктуры также сообщал глава Челябинской области, разрушений нет.