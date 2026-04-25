В Дагестане девять сел остались без транспортного сообщения из-за оползня

Оползень разрушил дорожное полотно на участке автомобильной дороги «Магар—Гилиб» в Дагестане, сообщает ГКУ «Дагестанавтодор». Девять населенных пунктов Чародинского района остались без транспортного сообщения.

Специалисты планируют начать восстановительные работы 25 апреля. Движение по временной схеме удастся открыть к 18:00 мск, сообщили в ведомстве.

Вечером 24 апреля в Хунзахском районе из-за оползня под завалами оказались три жилых дома в селе Буцра. Жителей эвакуировали, пострадавших нет.

В конце марта в Дагестане прошли сильные ливни, размывшие берега рек. Вторая волна паводка началась 5 апреля. В муниципалитете действует режим ЧС. МЧС России предупредил о появлении оползней после паводков.