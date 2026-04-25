Число погибших в ДТП с фурой и автобусом в Ленобласти выросло до двух

Число погибших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области увеличилось до двух, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в разговоре с «РИА Новости».

По данным господина Кузнецова, пятеро пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Ранее в Минздраве сообщили о 20 госпитализированных. Как добавил помощник министра, специалисты федеральных медцентров будут консультировать врачей Ленобласти в оказании помощи пострадавшим.

Авария произошла на пересечении трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Причины столкновения неизвестны.