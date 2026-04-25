Обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома в Калуге

Обломки БПЛА повредили кровлю трех многоквартирных домов в Калуге, сообщил глава области Владислав Шапша. Пострадавших нет.

По информации господина Шапши, вечером 24 апреля было сбито три дрона в разных районах региона — на окраине Калуги, а также в Кировском и Дзержинском округах.

Ранее на одном из предприятий Дзержинского округа после падения БПЛА начался пожар. С 20:15 мск 24 апреля по 23:54 в аэропорту Калуги действовали ограничения на полеты.