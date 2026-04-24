Предприятие в Калужской области загорелось после падения БПЛА

Предприятие загорелось после падения БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его информации, вечером в области было сбито три беспилотника — на окраине Калуги, а также в Кировском и Дзержинском округах.

Пожар начался в одном из помещений Дзержинского округа, отметил господин Шапша. На месте работают сотрудники МЧС, возгорание ликвидировано. Предварительно пострадавших, а также серьезных повреждений инфраструктуры нет.

С 20:15 мск в аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщали в Росавиации.