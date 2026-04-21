Дуров предсказал Франции новые утечки данных

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал масштабную утечку данных жителей Франции. Он считает, что подобные инциденты в стране станут еще более массовыми.

Фото: Oslo Freedom Forum Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum

France Info сообщало, что 20 апреля было взломано национальное агентство Франции по выпуску и хранению личных документов (ANTS). В интернет попали в том числе имена и фамилии, адреса и телефоны. По данным источника портала, взлом был связан с технической уязвимостью и затронул как минимум 10 млн учетных записей. Предполагаемый взломщик утверждает, что похитил данные 18–19 млн человек и выявил уязвимости в системе безопасности ANTS.

«В будущем утечки станут еще более масштабными, если французское правительство добьется желаемого: доступа к зашифрованным чатам и цифровым идентификаторам пользователей социальных сетей»,— прокомментировал господин Дуров в соцсети X.

Франция намерена запретить использование соцсетей подросткам младше 15 лет с 1 сентября этого года. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что свобода слова в интернете теряет смысл без прозрачности алгоритмов социальных сетей.