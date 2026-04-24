Наставник «Локомотива» после поражения от «Авангарда»: они играли лучше нас

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал победу омского «Авангарда» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина заслуженной. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли

Боб Хартли

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» на домашней арене уступил омичам со счетом 2:5. Наставник ярославской команды сложным назвал первый период, в котором у его подопечных были моменты, но они остались нереализованными, а счет открыл и затем удвоил соперник.

«Это поставило нас в затруднительное положение. И, знаете, после этого нужно отдать должное "Авангарду", они играли лучше нас, все просто»,— сказал Боб Хартли.

Журналисты назвали пропущенные в первом периоде голы легкими и характерными для «Авангарда». Наставник «Локомотива» отметил, что его команде нужно лучше сосредоточиться, чтобы не пропускать такие шайбы.

«Начинаешь игру плей-офф. Эмоции накаляются. У тебя есть шансы. Ты не забиваешь. Бац, один гол, а потом что? Одна секунда — и два гола»,— ответил Хартли.

По ходу стартового матча полуфинала у обеих команд было много удалений. В частности, «Локомотив» шесть раз играл в большинстве, но лишь раз реализовал лишнего. Причиной такой статистики наставник ярославской команды назвал плохие решения.

«В первых двух раундах, мне казалось, наша игра в большинстве давала нам много энергии. Сегодня же мы просто не смогли создать много моментов. У нас было несколько хороших шансов, но и несколько неудачных решений. Контроль шайбы был большой проблемой»,— прокомментировал Боб Хартли.

В середине матча, после четвертой пропущенной шайбы, «Локомотив» сменил голкипера: ворота покинул Даниил Исаев, и занял Алексей Мельничук. Хартли объяснил принятое решение попыткой изменить темп игры.

«Знаете, это был один из тех вечеров, когда, к сожалению, шайба словно имела глаза. Было много моментов, когда у нас были игроки перед чужими воротами, но шайба не находила щель. А у наших ворот как будто шайба видела и заходила в небольшие пространства. Я посчитал, этого достаточно. Даниилу нужно было дать отдохнуть, а заодно дать игровое время Алексу. Иногда смена вратаря меняет темп игры. Так и было, но все же Даниил вернется. Он боец, он делал это столько лет, он сделает это снова»,— сказал наставник.

Журналисты попросили Хартли прокомментировать игру нападающего Егора Сурина, дважды нарушившего правила по ходу игры. Одно из удалений привело к очередному голу в ворота «Локомотива». Главный тренер сообщил, что тренерский штаб устраивает его игра, пояснив, что хоккеист набирается опыта.

«Он молодой игрок. И после травмы он как бы ищет свою игру. Мы видели несколько хороших моментов, и есть моменты, когда, я уверен, он хотел бы играть лучше. Пока он работает, нас это устраивает. Мы будем его поддерживать»,— ответил главный тренер.

«Локомотив» проиграл в первом матче серии. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом плей-офф, напомнили представители СМИ и попросили прояснить.

«Меня здесь не было в прошлом году, как и Сергея (Звягина, тренер — прим. "Ъ-Ярославль") с Майком Пелино (тренер — прим. "Ъ-Ярославль"), поэтому у нас нет четкого ответа. Очевидно, это плей-офф. "Авангард" — отличный хоккейный клуб. Мы тоже отличный хоккейный клуб»,— сказал Боб Хартли.

Следующий матч состоится 26 апреля в Ярославле.

Алла Чижова