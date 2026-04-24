Ярославский «Локомотив» проиграл стартовый матч полуфинала Кубка Гагарина

ХК «Локомотив» уступил на домашней арене омскому «Авангарду» со счетом 2:5 в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина. «Ястребы» повели в серии.

«Авангард» начал матч с удалений: в первую же минуту — за нарушение численного состава и на 4-й — за подножку. Ярославцы не только не реализовали большинство, но и сами заработали одно удаление. Однако счет был открыт в равных составах: на 9-й минуте нападающий «ястребов» Василий Пономарев сделал передачу на пятак, где шайба после рикошета от клюшки ярославского защитника оказалась в воротах «Локомотива».

В концовке первого периода омская команда заработала уже третье удаление: в меньшинстве «Авангард» смог забросить шайбу в ворота ярославского голкипера Даниила Исаева, но ее не засчитали из-за помехи вратарю. Тем не менее «ястребы» все-таки увеличили преимущество: на последней секунде периода забил Эндрю Потуральски. 0:2 — счет на табло после первой 20-минутки.

В начале второго периода нападающего «Локомотива» Егора Сурина удалили за подножку. Омичи реализовали большинство: отличился защитник «Авангарда» Максим Лажуа. Следом за этим шанс получили ярославцы, но «Локомотив» лишнего не реализовал. На 32-й минуте омичи выиграли вбрасывание и от синей линии отправили шайбу в ворота ярославцев. Автор гола — Джозеф Чеккони.

После четвертой пропущенной шайбы «Локомотив» сменил вратаря: со льда ушел Даниил Исаев, его место занял Алексей Мельничук, никогда ранее не игравший в плей-офф КХЛ. Изменения привели к первому голу «Локомотива»: нападающий Денис Алексеев пробил вратаря соперника Никиту Серебрякова.

После обмена шайбами команды заработали обоюдное удаление за грубость, за этим последовали еще два нарушения правил подряд у «Локомотива». Третий период начался со счетом 1:4. Ярославцы начали его в меньшинстве и пропустили: Максим Лажуа оформил дубль. Следом за этим защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, которого удалили за удар клюшкой, подарил ярославцам пять минут большинства. Ярославцы реализовали лишнего: забил Максим Шалунов. После этого счет до конца матча остался неизменным — 2:5.

Следующий матч серии пройдет в Ярославле 26 апреля.