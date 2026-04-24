В Ярославле на Советской площади откроют фан-зону «Локомотива»

В Ярославле на Советской площади обустроят фан-зону для просмотра выездных матчей ХК «Локомотив». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Он добавил, что для болельщиков установят трибуны, будет организован входной контроль. Трансляции пройдут 28 и 30 апреля, когда «Локомотив» будет играть с «Авангардом» в Омске в рамках полуфинала Кубка Гагарина. Обе встречи начнутся в 16:30.

Также матчи транслируются на площади Труда, дополнил Михаил Евраев. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» проиграл в первом матче полуфинала со счетом 2:5.

В прошлом сезоне фан-зоны «Локомотива» были открыты по всей Ярославской области, когда команда играла в финале.

Алла Чижова