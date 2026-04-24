Минфин внес проекты о регулировании трансграничной электронной торговли

Минфин направил в правительство пакет законопроектов, вносящих изменения в регулирование трансграничной торговли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство предложило выделить товары электронной торговли в отдельную категорию и ввести для них специальную декларацию. Проект предполагает создание нового правового института — оператора электронной торговли. Если закон вступит в силу, страны смогут устанавливать НДС на такие товары.

Ввести НДС на товары электронной торговли ведомство предлагает поэтапно: в 2027 году ставка составит 7%, в 2028-м — 14%, а с 2029-го вырастет до 22%. «Уплачивать НДС в качестве налоговых агентов станут иностранные или российские цифровые торговые платформы, которые будут начислять НДС исходя из стоимости товаров»,— сообщили в Минфине.

Кроме того, министерство предложило регламентировать деятельность оператора электронной торговли, определить понятие склада электронной торговли и установить для таких товаров порядок уплаты внутренних налогов. Документ предполагает и введение административной ответственности за нарушение порядка перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу и их использование в коммерческой деятельности после выпуска. Минфин также хочет дополнить КоАП РФ новым субъектом — оператором электронной торговли.

Как писал «Ъ», Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой сделать повышение НДС на зарубежные товары поэтапно. В отличие от Минфина, Минпромторг предлагает установить налог в размере 22% сразу в 2027 году. Участники рынка опасаются, что резкое введение НДС на товары из-за границы приведет к существенному росту цен на них, сокращению ассортимента, а также к появлению больших преимуществ у продавцов из Китая.

