«Авангард» победил «Локомотив» в первом матче полуфинала play-off КХЛ

Омский «Авангард» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче полуфинального раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей дубль сделал Макс Лажуа, дважды реализовавший большинство. По разу отличились Василий Пономарев, Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. У проигравших отметились Денис Алексеев и Максим Шалунов. На 32-й минуте встречи голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, признанный лучшим вратарем второго раунда Кубка Гагарина, был заменен после четырех пропущенных шайб.

В предыдущих раундах play-off «Авангард» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (4:1 в серии до четырех побед) и московского ЦСКА (4:1). «Локомотив» одолел столичный «Спартак» (4:1) и уфимский «Салават Юлаев» (4:0). Ярославский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина — в финальном противостоянии команда победила челябинский «Трактор» со счетом 4:1.

Второй матч серии до четырех побед состоится 26 апреля в Ярославле.

Таисия Орлова